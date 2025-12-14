Slušaj vest

Na plaži Bondi u Sidnejudošlo je do pucnjave kada su dva naoružana muškarca otvorila vatru na nevine kupače i učesnike jevrejskog prazničnog festivala Hanuka u nedelju popodne.

Prema izjavama svedoka, dvojica muškaraca izašla su iz vozila na "kembel parad", u blizini Bondi paviljona, i počela da pucaju oko 18:40 časova po lokalnom vremenu. Snimci prikazuju niz eksplozija i više od 30 ispaljenih metaka duž turističke zone.

1/21 Vidi galeriju Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju u Australiji. Ima mrtvih i ranjenih. Pucnjava se dogodila tokom obeležavanja jevrejskog praznika Hanuke. Foto: screenshot X

Napadači sa mosta

Video i fotografije koje je zabeležio fotograf Dejli mejla prikazuju jednog od napadača kako puca sa pešačkog mosta koristeći veliku pušku. Prema nekim informacijama, ubijeno je oko 10 ljudi, a ranjeno 60.veruje se da ovaj broj nije konačan i da ima i više žrtava.

Istraga je u toku, a policija apeluje na građane da izbegavaju područje dok se situacija ne stabilizuje.

Oko 2.000 ljudi bežalo je u panici kako bi pronašli zaklon. Organizacija ZAKA saopštila je da se incident tretira kao teroristički napadusmeren protiv jevrejske zajednice.

Sky News je javio da je oko 2.000 članova jevrejske zajednice prisustvovalo događaju kada je pucnjava počela, dok je jedan od lidera zajednice držao govor. Liderka opozicije Keli Sloan trebalo je da se obrati publici kada su počeli pucnji.

Pucnjava je, prema izveštajima, izvedena sa obližnjeg mosta. Video snimci prikazuju masu ljudi koji beže u panici, dok su neki ljudi ležali na travi i plaži dok je haos trajao. Jedan učesnik praznične ceremonije opisao je situaciju kao "katastrofu" za jevrejsku zajednicu.

Reakcija vlasti i policije

Vlada Australije izrazila je zabrinutost. Portparol premijera Entonija Albanezeaizjavio je sledeće:

- Svesni smo situacije na plaži Bondi i apelujemo na ljude u tom području da slede instrukcije policije Novi Južne Vels.

Policija je pozvala sve u blizini da potraže zaklon dok traje istraga. Vlasti rade na potvrđivanju tačnog broja žrtava, a javnost je upućena da izbegava područje.

Izraelski predsednik izražava solidarnost