On je na stranačkom skupu kritikovao bivšu kancelarku Angelu Merkel, upoređujući njenu politiku sa politikom britanskog premijera Nevila Čemberlena iz 1938. godine, dok je Vladimira Putina uporedio sa Adolfom Hitlerom.

Govoreći u na kongresu Hrišćansko-socijalne unije (CSU) u Minhenu, Merc je poručio da je era takozvane "Pax Americana", posleratnog poretka u kojem su SAD decenijama garantovale evropsku bezbednost, u velikoj meri završena.

"Pax Americana" je gotova

Upozorio je da Evropljani ne smeju gajiti iluzije da će se američka spoljna politika nakon Donalda Trampa vratiti staroj predvidivosti, naglašavajući da se strateški prioriteti Vašingtona već godinama menjaju.

- Tramp se nije pojavio preko noći, niti će se američka politika promeniti preko noći - rekao je Merc, dodajući da bi buduće američko rukovodstvo moglo biti još manje spremno da garantuje bezbednost Evrope.

Donald Tramp

Nemački kancelar je pozvao evropske države da snažnije razvijaju sopstvene odbrambene kapacitete i jačaju stratešku autonomiju kontinenta, ističući da Evropa mora biti sposobna da se sama brani.

- Trebalo je da znamo u kakvom vremenu živimo čak i pre 24. februara 2022, dana kada je Rusija pokrenula veliku invaziju na Ukrajinu. Dan kada je trebalo da znamo bio je maj 2014. kada je rat u ukrajinskom Donbasu, koji je u početku tajno vodila Rusija, eskalirao - rekao je Merc na Kongresu CSU.

Fridrih Merc

Prema njegovim rečima, često se pozivalo na istorijsku analogiju sa 1914. godinom i početkom Prvog svetskog rata, u koji je Evropa "utonula u snu", kako je napisao australijski istoričar Kristofer Klark u svojoj knjizi iz 2012. godine.

"Ako padne Ukrajina..."

- Tačnija istorijska analogija bila bi 1938. godina: Minhenski sporazum, kojim je britanski premijer Nevil Čemberlen dodelio nacističkoj Nemačkoj čehoslovačku Sudetsku oblast - naveo je on, prenosi nemački TV kanal NTV.

On je indirektno uporedio ruskog predsednika Vladimira Putina sa nacističkim vođom Adolfom Hitlerom.

- Ako Ukrajina padne, to neće biti dovoljno za ruskog lidera, baš kao što ni Sudeti nisu bili dovoljni 1938. godine. Putinov cilj je fundamentalna promena granica u Evropi, vraćanje (Rusije) na granice starog Sovjetskog Saveza - upozorio je Merc.

Merc se obavezao na četiri cilja:

Kontinuiranu podršku Ukrajini

Organizovanje kohezije unutar EU

Održavanje NATO "što je duže moguće"

Ogromna ulaganja u nemačke odbrambene kapacitete