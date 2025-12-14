Slušaj vest

Petak je doneo još jedan u nizu postepenih otkrića iz dokumenata o Džefriju Epstajnu. Ovog puta, demokratski članovi Predstavničkog doma objavili su nove fotografije na kojima se vide Donald Tramp i druge moćne ličnosti, poput Bila Klintona, Stiva Benona i Ričarda Brensona. Fotografije su izdvojene iz desetina hiljada snimaka zaplenjenih na Epstajnovom imanju.

Fotografije bez novih dokaza

Međutim, Epstajnove veze sa ovim ljudima, od kojih nijedan nije optužen za krivična dela od strane organa gonjenja, već su odavno poznate javnosti. Same fotografije ne otkrivaju mnogo toga novog.

Zapravo, iznenađujuća vest tokom petka ujutru došla je sa sasvim druge strane - iz istraživanja javnog mnjenja.

Anketa je pokazala koliko bi predstojeće objavljivanje dokumenata moglo da bude problematično za Trampa, naročito uoči roka sledećeg petka, kada Ministarstvo pravde SAD treba Kongresu da preda dokumenta kojim raspolaže.

Sumnja javnosti čak i među republikancima

Veliki broj Amerikanaca, uključujući i republikance sklon je da veruje ili barem razmatra mogućnost da je Tramp znao nešto kompromitujuće. U anketi Rojters–Ipsos ispitanici su pitani da li veruju da Tramp nije bio upoznat sa navodnim Epstajnovim zločinima pre nego što su postali javni.

Samo 18 odsto ispitanika smatra da "donekle" ili "veoma verovatno" Tramp nije znao ništa o tome. Čak 60 odsto ispitanika reklo je da je "malo verovatno" ili "da nije verovatno" da Tramp nije bio upoznat - što predstavlja odnos 3 prema 1 u korist mišljenja da je Tramp nešto znao.

Čak i među republikancima, nešto više ispitanika smatra da je Tramp verovatno bio upoznat (39 odsto), nego onih koji veruju da nije znao (34 odsto).

Tramp nije optužen za bilo kakvo krivično delo u vezi sa Epstajnom i negirao je bilo kakvu umešanost. Ipak, ovo nije jedina anketa koja ukazuje na to da javnost veruje da on ima nešto što krije.

Ranije ankete dodatno pogoršavaju sliku

Istraživanje Yahoo News–YouGov iz jula pitalo je ne samo da li je Tramp znao za Epstajnove navodne zločine, već i da li je u njima učestvovao. Oko polovine Amerikanaca (48 odsto) reklo je da veruje da jeste, dok je samo 24 odsto to odbacilo. Ostali su bili neutralni.

Ni među republikancima skepticizam nije bio potpun - samo 55 odsto ih je u potpunosti odbacilo tu tvrdnju, dok je 13 odsto verovalo da je Tramp učestvovao u zločinima sa Epstajnom, a trećina nije zauzela stav.

Alarmantni zaključci

Drugim rečima, čak tri četvrtine Amerikanaca ostavljaju otvorenom mogućnost da je predsednik SAD znao za ili čak učestvovao u zločinima notornog pedofila.

To sugeriše da bi dalja objava dokumenata, mogla politički da naškodi Trampu posebno ako njegovo ime ili fotografije nastave da se pojavljuju u tim materijalima.

Bela kuća je, povodom fotografija i mejlova koje su objavile demokrate iz Odbora za nadzor, sve nazvala "demokratskom prevarom", tvrdeći da dokumenti "ne dokazuju apsolutno ništa, osim da predsednik Tramp nije učinio ništa pogrešno", uz napomenu da je administracija "učinila više za Epstajnove žrtve nego što su to ikada učinile demokrate".

Ograničenje anketa

Postoje, međutim, važna ograničenja u ovim istraživanjima. Anketna pitanja nisu precizirala o kakvim zločinima je reč. Iako je Epstajn najpoznatiji po jednoj vrlo specifičnoj vrsti zločina, deo javnosti možda polazi od opšteg uverenja da su veoma moćni ljudi skloni kriminalnom ponašanju.

Tramp i ranije bio pod lupom javnosti

To se već ranije moglo videti i u vezi sa Trampom. Tokom kampanje 2024. godine, ankete su pokazale da su birači u odnosu 54 odsto prema 38 odsto verovali da je Tramp počinio "ozbiljna savezna krivična dela".

Još pre podizanja optužnica protiv njega, tokom afere zbog koje je opozvan jer je navodno vršio pritisak na Ukrajinu zbog izborne pomoći 2020. godine, čak 63 odsto Amerikanaca smatralo je da je Tramp "verovatno" činio nezakonite radnje tokom političke karijere.

Razlika u odnosu na slučaj Epstajn

Ipak, za razliku od tih slučajeva, u vezi sa Epstajnom ne postoje čvrsti dokazi da je Tramp bio umešan ili upoznat sa zločinima.

Deo ovih sumnji verovatno proizilazi iz načina na koji je Tramp rukovao Epstajnovim dokumentima. Dao je niz obmanjujućih izjava o svom odnosu sa Epstajnom, kao i nevoljna i spora priznanja da je znao da je Epstajnova saradnica Gilejn Maksvelregrutovala maloletnu osobu zaposlenu u Mar-a-Lagu - Virdžiniju Đufre.

Postoji sumnja da je znao više

Postoji i više pokazatelja da je Tramp barem znao za Epstajnovo interesovanje za veoma mlade žene. To se ne odnosi samo na njegovu čuvenu izjavu iz 2002. godine da Epstajn voli žene "na mlađoj strani".

Dokumenti koje su objavili istražitelji prošlog meseca pokazuju da je sam Epstajn privatno tvrdio da je Tramp znao nešto o devojkama.

- Naravno da je znao za devojke - napisao je Epstajn 2019. godine. U drugom mejlu iz 2011. on je Trampa nazvao "psom koji nije zalajao" i naveo da je Đufre "provodila sate u mojoj kući" sa Trampom.

Politički rizik pred objavu dokumenata

S obzirom na sve ovo, ne iznenađuje što mnogi Amerikanci veruju najgore ili barem ostavljaju otvorenu mogućnost Trampove umešanosti, a sa manje od nedelju dana do roka za objavljivanje dokumenata Ministarstva pravde, ovo svakako nisu brojke koje bi Tramp želeo da vidi.