Slušaj vest

Dok se predsednik UkrajineVolodimir Zelenskipriprema za napete razgovore u Berlinu, zapadne prestonice se suočavaju s izazovom koji bi mogao da oblikuje dalji tok rata u Ukrajini.

Cilj je da se osiguraju "čelične bezbednosne garancije", dok evropski partneri strahuju od prekomernih obaveza i pokušavaju da održe jedinstvo saveza pred mogućim sporazumom do kraja godine.

1/8 Vidi galeriju Đorđa Meloni ugostila je predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Foto: FILIPPO ATTILI /CHIGI PALACE PRE/CHIGI PALACE PRESS OFFICE

Zelenski: optimizam i pragmatizam

U obraćanju u subotu uveče, Zelenski je balansirao između opreznog optimizma i hitne pragmatičnosti, naglašavajući politički dogovor koji bi mogao da okonča rat. Plan za Berlin obuhvata razgovore o bezbednosnim garancijama, dugoročnoj rekonstrukciji i temelju mira.

1/5 Vidi galeriju Zelenski, Starmer, Merc i Makron na sastanku u Londonu Foto: Tolga Akmen/EPA, ADRIAN DENNIS / POOL/AFP POOL, Tolga Akmen/EPA, EPA Tolga Akmen

Bezbednosne garancije u centru pažnje

Ključni zahtev Kijeva je "prava bezbednosna garancija" koja bi obeshrabrila buduću rusku agresiju. Visoki zapadni diplomata je za medije naveo:

- Bez kredibilnog, pravno obavezujućeg okvira podržanog od Evrope i SAD, Ukrajina bi davala krv za simboliku. To u Kijevu neće proći.

Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, predvodiće rad na arhitekturi bezbednosnih garancija sa evropskim i američkim kolegama.

1/7 Vidi galeriju Volodimir Zelenski i Emanuel Makron u Jelisejskoj palati Foto: TERESA SUAREZ/EPA

Uloga SAD i podeljeni evropski stavovi

Susret Zelenskog sa izaslanicima Donalda Trampa, uključujući Stiva Vitkofa, potvrđuju centralnu ulogu SAD u posredovanju.

- Berlin je prilika za usklađivanje i fino podešavanje, ne za ponovnu raspravu o starim sporovima. Tim predsednika Trampa posvećen je ispitivanju mogućeg okvira mira, ali mora biti zasnovan na ostvarivim koracima - rekao je on.

- Evropa podržava ciljeve Ukrajine, ali postoje pitanja o perspektivama članstva u EU, obimu garancija i mogućim ustupcima. Pritiskamo da ovo ne postane samo američki scenario koji zanemaruje evropske interese - upozorio je neimenovani evropski diplomata.

1/7 Vidi galeriju Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP

Ključni problem je teritorijalni status

Zelenski insistira na garancijama da "Rusija neće uzeti teritorije", ali status Donbasa ostaje sporan. Ruski zahtevi za ukrajinskim povlačenjem i predlozi SAD o slobodnoj ekonomskoj zoni odbijeni su od strane Kijeva.

- Teritorijalni integritet naspram prestanka aktivnih sukoba je nula-suma debata za Ukrajinu. Nema konsenzusa među partnerima šta je prihvatljiv kompromis - rekao je zapadni diplomata.

1/3 Vidi galeriju Donald Tramp i Zelenski ispred Bele kuće Foto: BONNIE CASH / UPI / Profimedia, Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Bryan Dozier/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Visoki ulozi u Berlinu

Nemačke vlasti, domaćini diplomatskog maratona, potvrdile su sastanak lidera NATO-a i EU nakon razgovora sa Zelenskim, pokazujući želju Berlina da oblikuje panevropski odgovor na rat i posleratni poredak.

Za Zelenskog, strategija je jasna - predstaviti jedinstveni front, osigurati obavezujuću zaštitu i očuvati suverenitet, dok je Zapad spreman da se usklađuje.