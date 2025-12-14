U BERLINU SE ODLUČUJE SUDBINA UKRAJINE: Zelenski ide na TEŠKE pregovore sa predstavnicima SAD i EU! Zapad na ozbiljnom testu - BIĆE NAPETO!
Dok se predsednik UkrajineVolodimir Zelenskipriprema za napete razgovore u Berlinu, zapadne prestonice se suočavaju s izazovom koji bi mogao da oblikuje dalji tok rata u Ukrajini.
Cilj je da se osiguraju "čelične bezbednosne garancije", dok evropski partneri strahuju od prekomernih obaveza i pokušavaju da održe jedinstvo saveza pred mogućim sporazumom do kraja godine.
Zelenski: optimizam i pragmatizam
U obraćanju u subotu uveče, Zelenski je balansirao između opreznog optimizma i hitne pragmatičnosti, naglašavajući politički dogovor koji bi mogao da okonča rat. Plan za Berlin obuhvata razgovore o bezbednosnim garancijama, dugoročnoj rekonstrukciji i temelju mira.
Bezbednosne garancije u centru pažnje
Ključni zahtev Kijeva je "prava bezbednosna garancija" koja bi obeshrabrila buduću rusku agresiju. Visoki zapadni diplomata je za medije naveo:
- Bez kredibilnog, pravno obavezujućeg okvira podržanog od Evrope i SAD, Ukrajina bi davala krv za simboliku. To u Kijevu neće proći.
Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, predvodiće rad na arhitekturi bezbednosnih garancija sa evropskim i američkim kolegama.
Uloga SAD i podeljeni evropski stavovi
Susret Zelenskog sa izaslanicima Donalda Trampa, uključujući Stiva Vitkofa, potvrđuju centralnu ulogu SAD u posredovanju.
- Berlin je prilika za usklađivanje i fino podešavanje, ne za ponovnu raspravu o starim sporovima. Tim predsednika Trampa posvećen je ispitivanju mogućeg okvira mira, ali mora biti zasnovan na ostvarivim koracima - rekao je on.
- Evropa podržava ciljeve Ukrajine, ali postoje pitanja o perspektivama članstva u EU, obimu garancija i mogućim ustupcima. Pritiskamo da ovo ne postane samo američki scenario koji zanemaruje evropske interese - upozorio je neimenovani evropski diplomata.
Ključni problem je teritorijalni status
Zelenski insistira na garancijama da "Rusija neće uzeti teritorije", ali status Donbasa ostaje sporan. Ruski zahtevi za ukrajinskim povlačenjem i predlozi SAD o slobodnoj ekonomskoj zoni odbijeni su od strane Kijeva.
- Teritorijalni integritet naspram prestanka aktivnih sukoba je nula-suma debata za Ukrajinu. Nema konsenzusa među partnerima šta je prihvatljiv kompromis - rekao je zapadni diplomata.
Visoki ulozi u Berlinu
Nemačke vlasti, domaćini diplomatskog maratona, potvrdile su sastanak lidera NATO-a i EU nakon razgovora sa Zelenskim, pokazujući želju Berlina da oblikuje panevropski odgovor na rat i posleratni poredak.
Za Zelenskog, strategija je jasna - predstaviti jedinstveni front, osigurati obavezujuću zaštitu i očuvati suverenitet, dok je Zapad spreman da se usklađuje.
Za Evropu i SAD, veliki je test da li Berlin može da donese održiv sporazum do kraja godine ili će se savezništvo dodatno produbiti u trenutku kada svet prati događaje u Ukrajini.