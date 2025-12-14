Slušaj vest

Osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Braun u američkoj saveznoj državi Rod Ajlend uhapšen je nakon što je proveo oko 10 sati u bekstvu. U napadu su poginule dve osobe, dok je više ljudi ranjeno.

Policija je potvrdila da je takozvano "lice od interesa" privedeno i da se nalazi u pritvoru od 6 časova ujutru u nedelju.

Pucnji su odjeknuli u prestižnoj zgradi Fakulteta inženjerstva Univerziteta Braun u subotu oko 16:05 časova, u jeku završnih ispita na kraju semestra.