Navid Akram je potvrđen kao jedan od dvojice osumnjičenih koji su otvorili vatru na jevrejskom skupu povodom Hanuke, oko 19 časova u nedelju.

Napad u Sidneju, u kojem je ubijeno najmanje 12 ljudi, vlasti su sada označile kao teroristički napad. U međuvremenu, procureo je snimak napada u trajanju od 10 minuta, na kojem se vidi kako dva napadača pucaju na ljude pre nego što su zaustavljeni.

Policija trenutno pretražuje Akramovu kuću u Bonirigu, a ulica je blokirana. Gomila ljudi se okupila u tom području, pokušavajući da se približi kući, jer su im policajci rekli da se povuku.

- Nije bezbedno, morate se vratiti - rekao je jedan od policajaca na licu mesta.

Prema informacijama koje je objavio Dejli mejl, Akramova porodica je navodno vlasnik imovine već godinu dana.

Na ulicama Boniriga, u srcu multikulturalnog jugozapada Sidneja, mogle su se čuti žestoke rasprave među grupama mladića koji su komentarisali stravične događaje koji su se odigrali više od 50 kilometara dalje.

Mnogi meštani koji nisu mogli da stignu do svojih kuća molili su policiju da ih puste, ali su odbijeni.

- Ljudi su bukvalno svuda. Čujem da je to zbog napadača sa plaže Bondi, pa razumem, ali samo želim da se vratim kući.

Policijski komesar Mal Lanjon potvrdio je u nedelju uveče da je napad u Sidneju zvanično označen kao teroristički čin. Istragu vodi antiteroristički tim, uz pomoć Državne kriminalističke komande.

- Ovaj sramotan čin neće proći nekažnjeno, rekao je Lanjon.

Premijer Australije Entoni Albaneze osudio je napad kao "zli antisemitizam" i "napad na australijski način života".

– U našoj zemlji nema mesta za ovaj nasilni govor mržnje i terorizam - rekao je Albaneze. „Neka bude jasno, iskorenićemo to.“

Premijer je takođe izjavio da je ovo "mračan trenutak za naciju", dodajući da su "Australijanci izgubili živote, mnogi su povređeni i da je naša nacija pogođena ovom tragedijom".

Predsednik Vučić osudio napad

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najoštrije je danas osudio napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju, izvršen tokom okupljanja povodom jevrejskog praznika Hanuke.