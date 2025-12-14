Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajinatraži pravno obavezujuće bezbednosne garancije, uključujući obavezu nalik Članu 5 NATO-a od strane Sjedinjenih Američkih Država, uz podršku američkog Kongresa, kao kompromisno rešenje za sprečavanje novog ruskog napada. To je rekao u obraćanju novinarima 14. decembra.

Ukrajina odustala od članstva u NATO

Ukrajina je odustala od svoje ambicije da se pridruži vojnom savezu NATO u zamenu za zapadne bezbednosne garancije kao kompromis za okončanje rata sa Rusijom, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski uoči razgovora sa američkim izaslanicima u Berlinu, prenosi Reuters.

Članstvo u NATO-u bio prvobitni cilj

Zelenski je naveo da je prvobitni cilj Ukrajine bio članstvo u NATO-u, koje je opisao kao "prave bezbednosne garancije", ali je dodao da neki partneri u SAD i Evropi nisu podržali taj pravac.

Kako je rekao, Kijev sada teži bilateralnim bezbednosnim garancijama sa Vašingtonom, uz garancije evropskih partnera i drugih država, pri čemu je posebno pomenuo Kanadu i Japan.

Berlinski pregovori i plan u 20 tačaka

Zelenski je dodao da će se na sastancima sa američkim i evropskim zvaničnicima u Berlinu "danas i sutra" razgovarati o okvirnom planu u 20 tačaka, koji bi se završio prekidom vatre, za koji je rekao da bi odmah poboljšao bezbednosnu situaciju na terenu.

Prekid vatre uz obavezujuće garancije

Prema njegovim rečima, svaki prekid vatre mora biti praćen obavezujućim bezbednosnim garancijama, "a ne Budimpeštanskim memorandumom".

Zelenski je naglasio da američki "ekvivalent Članu 5" mora jasno definisati kako bi SAD reagovale u slučaju ponovljene ruske agresije i da takva obaveza mora biti odobrena od strane Kongresa SAD.

Sprečavanje nove ruske agresije

Ranije je objavljeno da je Zelenski rekao kako se Ukrajina priprema za razgovore sa američkim partnerima o najnovijim mirovnim predlozima, ističući da svaki plan mora biti osmišljen tako da Rusiji onemogući novu agresiju, što podrazumeva pojačan pritisak na Moskvu.

Zelenski potvrdio posetu Poljskoj bez odlaganja

Zelenski je izjavio da Ukrajina neće odlagati planiranu posetu Poljskoj, nakon što je poljska strana predložila da se ona održi u petak, naglašavajući značaj očuvanja bliskih bilateralnih odnosa.

On je istakao da je Ukrajina "veoma zahvalna Poljskoj na podršci", dodavši da su dobrosusedski odnosi sa Varšavom "veoma važni" za Kijev. Naveo je da je Poljska predložila petak kao termin posete i da će Ukrajina nastaviti sa planom bez odlaganja.

- Za nas je veoma važno da održavamo odnose između nas i Poljske - rekao je Zelenski.