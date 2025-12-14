SLAVI GA I PREMIJER

SLAVI GA I PREMIJER

Slušaj vest

Prema izveštaju australijske televizije 7News, poznato ko je heroj dramatičnih događaja na plaži Bondi. Reč je o Ahmedu al Ahmedu (43), koji je, prema navodima, vlasnik prodavnice voća i povrća u Saderlendu, južno od Sidneja.

Ahmed se odvažio da usred kiše terorističkih metaka se baci na jednog od zlikovaca i razoruža ga.

Ovaj čin je Australija "nazvala ultimativnim primerom hrabrosti i sopstvene žrtve u sukobljavanju sa terorizmom u toj zemlji"

Neimenovani rođak Ahmeda al Ahmeda izjavio je za televiziju da je njegov rođak tokom herojskog čina dvaput pogođen hicima iz vatrenog oružja i da se trenutno nalazi u bolnici. Četrdesettrogodišnji otac dvoje dece trebalo bi da bude operisan večeras.

"Nadamo se da će se oporaviti. On je heroj, sto posto", rekao je rođak.

Na platformi Iks i drugim društvenim mrežama, ranjeni spasilac je dočekan uz talas podrške i pohvala. Jedan korisnik je napisao:

"Ovaj čovek je Australija."

Premijer australijske države Novi Južni vels Kris Mins pozdravio je heroja nacije.

"Taj čovek je jedinstveni heroj. Nema dileme da je njegov nesebičan čin spasio mnoge živote", rekao je Mins.