Australijskom premijeru Entoniju Albanezeu postavljeno je pitanje o učestalosti antisemitskih napada u zemlji, u trenutku kada je izrazio podršku jevrejskoj zajednici.

U saopštenju Izvršnog saveta australijskih Jevreja navodi se stav koji se podudara sa izjavom premijera, da je napad na australijske Jevreje "ujedno bio napad na sve Australijance", posle terorističkog akta u kojem je stradalo najmanje 12 ljudi.

Jevrejska zajednica je u žalosti nakon masakra nevinih Australijanaca, među kojima su i Jevreji koji su obeležavali praznik Hanuke.

"Izražavamo duboku tugu i saučešće porodicama onih koji su hladnokrvno i planski ubijeni u terorističkom napadu nezamislive brutalnosti, kao i želje za potpun i brz oporavak povređenih. Izražavamo duboku zahvalnost policiji, hitnim službama i hrabrim građanima čije su akcije sprečile još veći gubitak života", rekao je Albaneze i dodao:

"Pozdravljamo odlučne izjave premijera i premijera savezne države Novi Južni Vels, kao i njihovu posvećenost suzbijanju antisemitizma u Australiji. Vreme za razgovore je prošlo. Potrebno je odlučno vođstvo i konkretne mere kako bi se antisemitizam uklonio iz javnog života u Australiji, na čemu je jevrejska zajednica dugo insistirala."

On je dodao da je prva dužnost svake vlade jeste da obezbedi bezbednost svojih građana.