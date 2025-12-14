OGLASIO SE PREMIJER AUSTRALIJE SA VRLO JASNOM PORUKOM: "Vreme za razgovore je prošlo" (VIDEO)
Australijskom premijeru Entoniju Albanezeu postavljeno je pitanje o učestalosti antisemitskih napada u zemlji, u trenutku kada je izrazio podršku jevrejskoj zajednici.
U saopštenju Izvršnog saveta australijskih Jevreja navodi se stav koji se podudara sa izjavom premijera, da je napad na australijske Jevreje "ujedno bio napad na sve Australijance", posle terorističkog akta u kojem je stradalo najmanje 12 ljudi.
Jevrejska zajednica je u žalosti nakon masakra nevinih Australijanaca, među kojima su i Jevreji koji su obeležavali praznik Hanuke.
"Izražavamo duboku tugu i saučešće porodicama onih koji su hladnokrvno i planski ubijeni u terorističkom napadu nezamislive brutalnosti, kao i želje za potpun i brz oporavak povređenih. Izražavamo duboku zahvalnost policiji, hitnim službama i hrabrim građanima čije su akcije sprečile još veći gubitak života", rekao je Albaneze i dodao:
"Pozdravljamo odlučne izjave premijera i premijera savezne države Novi Južni Vels, kao i njihovu posvećenost suzbijanju antisemitizma u Australiji. Vreme za razgovore je prošlo. Potrebno je odlučno vođstvo i konkretne mere kako bi se antisemitizam uklonio iz javnog života u Australiji, na čemu je jevrejska zajednica dugo insistirala."
On je dodao da je prva dužnost svake vlade jeste da obezbedi bezbednost svojih građana.
"Napad je bio usmeren na jevrejsku zajednicu, ali se dogodio na plaži Bondi, javnom prostoru svih građana, na dan koji je trebalo da bude bezbrižan letnji dan. To je bio napad na sve Australijance, na njihove slobode i način života", istakao je Albaneze.
(Kurir.rs/Guardian/P.V.)