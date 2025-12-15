Slušaj vest

- Kandidovaću se ako me predsednik nominuje i narod me podrži. Ovako, ako mene pitate, sit sam ove vlade i služenja narodu. Mislim da bi nove snage, novi ljudi, bili zanimljiviji, a situacija bi bila bolja da je drugačija. Ovako kako jeste, mi smo na putu Ahmata-Hadžija, nikada nismo skrenuli sa njega i nastaviću to da radim do kraja života - rekao je Ramzan Kadirov u nedelju tokom uživog razgovora sa stanovnicima regiona.

Kadirov je zvanično preuzeo dužnost predsednika Čečenske Republike 5. aprila 2007.

On je šef Čečenske Republike od septembra 2010. godine.

Prethodni izbori u Čečeniji održani su 2021. godine; prema podacima Centralne izborne komisije Rusije, 99,7% birača je glasalo za Kadirova. Sledeći predsednički izbori biće održani 2026. godine, a Kadirov je najavio spremnost da učestvuje na njima u julu 2023. godine.

(Kurir.rs/RIA Novosti)

