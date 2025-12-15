- Kandidovaću se ako me predsednik nominuje i narod me podrži. Ovako, ako mene pitate, sit sam ove vlade i služenja narodu. Mislim da bi nove snage, novi ljudi, bili zanimljiviji, a situacija bi bila bolja da je drugačija. Ovako kako jeste, mi smo na putu Ahmata-Hadžija, nikada nismo skrenuli sa njega i nastaviću to da radim do kraja života - rekao je Ramzan Kadirov u nedelju tokom uživog razgovora sa stanovnicima regiona.