KADIROV OTKRIO DA LI ĆE I DALJE BITI PREDSEDNIK ČEČENIJE: "Sit sam ove vlade i služenja narodu..." Jedan čovek će odlučiti o njegovoj sudbini
- Kandidovaću se ako me predsednik nominuje i narod me podrži. Ovako, ako mene pitate, sit sam ove vlade i služenja narodu. Mislim da bi nove snage, novi ljudi, bili zanimljiviji, a situacija bi bila bolja da je drugačija. Ovako kako jeste, mi smo na putu Ahmata-Hadžija, nikada nismo skrenuli sa njega i nastaviću to da radim do kraja života - rekao je Ramzan Kadirov u nedelju tokom uživog razgovora sa stanovnicima regiona.
Kadirov je zvanično preuzeo dužnost predsednika Čečenske Republike 5. aprila 2007.
On je šef Čečenske Republike od septembra 2010. godine.
Prethodni izbori u Čečeniji održani su 2021. godine; prema podacima Centralne izborne komisije Rusije, 99,7% birača je glasalo za Kadirova. Sledeći predsednički izbori biće održani 2026. godine, a Kadirov je najavio spremnost da učestvuje na njima u julu 2023. godine.
(Kurir.rs/RIA Novosti)