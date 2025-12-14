Slušaj vest

Pripadnik jevrejske zajednice u Australiji opisao je kako je tokom pucnjave na plaži Bondi pokušao da zaštiti svog osmogodišnjeg sina i pomogne ranjenima.

Kako je naveo, u trenutku kada je masakr počeo nalazio se na događaju sa sinom.

"Bio sam sa osmogodišnjim sinom kada je počela pucnjava. Gurnuo sam ga na zemlju i zaštitio svojim telom“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, u blizini se nalazio pripadnik obezbeđenja Jevrejske zajednice (JSA), koji je pogođen u rame i pao pored njega.

"Pucnjava je trajala oko pet minuta bez prekida. Čini mi se da je ispaljeno između 50 i 60 hitaca. Bezbednjak je bio pogođen i krvario, pa sam mu ukazao prvu pomoć dok je ležao pored mene", izjavio je.

Dodao je da je, nakon što je pucnjava prestala, nastavio da pomaže drugim ljudima na plaži.

Pre napada, kako kaže, upravo je kupio sveće za Hanuku na događaju.