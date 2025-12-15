Slušaj vest

Najveća prodemokratska stranka u Hongkongu Demokratska stranka danas je raspuštena nakon više od 30 godina rada, čime se smanjuje politički dijapazon te kineske teritorije.

Predsednik stranke Lo Kin-hej rekao je da je političko okruženje jedan od važnijih faktora rastvaranja stranke, kao i da je oko 97 odsto članova glasalo za njeno gašenje.

"Ipak, kako su se vremena promenila, mi sada, sa dubokim žaljenjem, moramo da završimo ovo poglavlje", rekao je on.

Lo je dodao da veruje da će ljudi u Hongkongu nastaviti da se bore za demokratiju "ako veruju da je demokratija pravi put". Veliki broj aktivista i visokih funkcionera Demokratske stranke uhapšeno je u Hongkongu od 2020. godine, kada je Kina uvela novi Zakon o nacionalnoj bezbednosti nakon velikih demonstracija u tom gradu.

Tim zakonom su takođe ugašene pojedine medijske kuće i desetine organizacija civilnog društva, uključujući Građansku stranku, drugu najveću prodemokratsku partiju.

Demokratska stranka je osnovana 1994. godina kao umerena opoziciona stranka, koja se decenijama zalagala za opšte pravo glasa pri izboru gradskog lidera i nekada imala više poslaničkih mesta i pomagala stanovništvu u rešavanju lokalnih problema. Spremnost stranke da pregovara sa Pekingom uključila je jedan njen predlog u paket političkih reformi iz 2010. godine, dok je uticaj stranke opadao pojavljivanjem novih prodemokratskih grupa.

Stranka je ponovo stekla značaj tokom velikih protesta 2019. godine, a ranije ove godine je odlučila da osnuje radnu grupu za ispitivanje procedure raspuštanja.

Bivši predsednik Jeung Sum rekao je novinarima da raspuštanje stranke ukazuje na nazadovanje Hongkonga od slobodnog i liberalnog društva, kao i da bi grad imao bolju budućnost vraćanjem na otvoreniji sistem.

"To sada stoji nisko, ali nismo izgubili svu nadu", dodao je on.