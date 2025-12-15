Slušaj vest

Vojska Tajlanda saopštila je juče da razmatra blokiranje izvoza goriva u Kambodžu zbog nastavka pograničnog sukoba dve zemlje.

Vojni komandanti su razgovarali o blokiranju izvoza goriva u Kambodžu, što uključuje i zahtev mornarici da obrati pažnju na brodove koji prevoze zalihe, kao i da označi transportne zone u blizini kambodžanskih luka kao visokorizične, izjavio je komandant mornarice Nara Kunkotom, dok konkretna mera i dalje nije doneta.

"Trenutno nema naređenja o ovim merama", rekao je on i dodao da će se o tome odlučivati na sutrašnjem bezbednosnom sastanku.

Ministarstvo energetike Tajlanda saopštilo je u petak da je ta zemlja obustavila izvoz nafte u Kambodžu od juna, dok je prošle godine u tu zemlju izvezeno 2,2 milijarde litara goriva.

Kambodža je optužila Tajland za napade na civilnu infrastrukturu, uključujući i upotrebu borbenih aviona i bombardovanje civilnih područja, dok Tajland tvrdi da napada samo vojne mete.

Tajland je juče proglasio policijski čas u jugoistočnoj provinciji Trat, nakon što su vojnik i civil poginuli u napadu raketom za koji tvrdi da je odgovorna Kambodža. Kambodža nije prijavila žrtve tog napada.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump), koij posreduje u pregovorima, objavio je nedavno da su dve strane spremne da obnove primirje.