Rabin Eli Šlanger (41), rođen u Londonu, imenovan je kao jedna od žrtava terorističkog napada na plaži Bondi u Sidneju.

Prema pisanju lista Jewish News, Šlanger je bio otac petoro dece i pomoćni rabin u centru Čabad of Bondi. Odrastao je u severnom Londonu, a članovi njegove porodice povezani su sa sinagogom Kinlos u Finčliju.

Njegov rođak, rabin Zalman Luis iz Brajtona, izjavio je da je Šlanger bio na plaži kako bi širio radost i pozitivne vrednosti, dodajući da je odgovor zajednice da nastavi sa dobrim delima i širenjem pozitivne energije.

Šlanger i njegova supruga Čajala pre dva meseca dobili su sina.

Šlanger je nekoliko nedelja pre smrti uputio pismo australijskom premijeru Entoniju Albanezeu, u kojem ga je pozvao da pruži podršku Izraelu, prenosi Kanal 12.

"Kao rabin u Sidneju, molim vas da ne izdate jevrejski narod, niti samog Boga."

Šlanger je u pismu takođe naveo da su Jevreji kroz istoriju više puta proterivani sa svoje zemlje od strane političkih lidera koji su kasnije ostali upamćeni sa prezirom, dodajući da australijski premijer ima priliku da stane "na stranu istine i pravde".