Slušaj vest

Teroristički napad u kojem su učestvovala dva zločinca tokom napada na Jevreje koji su učestvovali u proslavi Hanuke na Bondi plaži snimljen je iz više uglova.

Jedan od snimaka ovog gnusnog zločina nabavila je britanska novinska kuća Skaj njuz.

Napadač, čije se lice dobro vidi, prvo puca sa mosta, a onda silazi među šatore i puca u civile. 

Otkriven je i identitet ovog napadača - zove se Navid Akram. 

U međuvremenu, pojavio se i snimak iz drona koji je snimio teroristički napad.

U napadu je ubijeno najmanje 12, a ranjeno 29 ljudi.

(Kurir.rs/P.V.)

