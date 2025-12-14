Slušaj vest

Felis Pozas, policajka iz policijskog odreda Katalonije u Španiji, koja se u trenutku incidenta nalazila van dužnosti, svojom brzom reakcijom i hrabrom akcijom uspela je da spasi život jednom mladiću koji je pao na šine linije tri metroa u Barseloni.

Naime, kako se vidi na snimku koji je za kratko vreme postao viralan, dezorijentisan mladić nesigurno je hodao peronom kada je Felis odmah primetila da nešto nije u redu. Oslanjajući se na svoj policijski instinkt, upitala ga je da li mu treba pomoć, ali pošto nije dobila odgovor, pritisnula je dugme SOS za pomoć putnicima.

Dok je čekala reakciju svojih kolega, mladić se polako približavao ivici šina. Pre nego što je agentkinja uspela da objasni situaciju, mladić je skliznuo i pao na šine na leđa.

Uznemirujući video!

"Timski rad"

U tom trenutku policajka i drugi putnici pritrčali su da ga spasu. Četiri osobe zajedno su uspela da ga izvuku sa šina, a incident se završio bez težih posledica.

Felis Pozas je ovu akciju opisala kao "timski rad", naglašavajući da su instinkt, brzo reagovanje i pomoć drugih putnika bili ključni za srećan ishod.

Ovaj događaj postao je viralan na mrežama, a mnogi su istakli da upravo ovakve situacije podsećaju koliko je važno zadržati prisebnost, ali i biti spreman pomoći, čak i kada se nalazite van službene dužnosti.