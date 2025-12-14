Slušaj vest

Objavljen je novi, 11-minutni snimak napada na proslavu Hanuke. Snimak detaljno prikazuje pucnjavu sa pešačkog mosta, zakasnelu reakciju policije i haos koji je nastao nakon neutralizacije napadača.

U javnost je dospeo novi, uznemirujući snimak napada na proslavu Hanuke, koji u gotovo 11 minuta bez prekida prikazuje dramatične događaje iz neposredne blizine. Snimak, snimljen sa udaljenosti od oko 50 metara, otkriva precizan tok napada, kao i reakcije policije i okupljenih građana, piše BBC.

Hladnokrvna pucnjava sa pešačkog mosta

Snimak počinje u trenutku kada je jedan napadač već zauzeo položaj na pešačkom mostu između Kembel parejda i Arčer parka. Drugi napadač, obučen u prepoznatljive bele pantalone i sa rancom na leđima, otvara vatru na osobu koja pokušava da pobegne. Dvojac zatim gotovo bez prestanka puca prema mestu održavanja proslave.

Napadač na mostu puca gotovo neprestano, povremeno stajući da napuni oružje ili zapreti prolaznicima koji mu se previše približe. Pored sebe drži rezervnu pušku dugog cevi. Tokom šest minuta pre nego što je pogođen, samo jednom na desetak sekundi silazi niz stepenice, nakon čega se odmah vraća na svoj povišeni položaj.

Kretanje drugog napadača

U međuvremenu, drugi napadač prelazi most i skriva se iza stabla tridesetak metara od okupljenih. Nastavlja pucati sve dok ga, kako pokazuje drugi provereni snimak, nije razoružao jedan od prolaznika. Nakon toga se vraća na most i uzima rezervno oružje.

Zakasnela reakcija policije?

Iako se policijske sirene čuju od samog početka, a jedno vozilo prolazi u prvih 22 sekunde snimka, proći će nekoliko minuta pre nego što dođe do konkretne akcije. Nakon dve minute snimka, čuju se očajni povici svedoka: "Gde je policija?"

Prošlo je više od četiri minuta pre nego što su prvi hici ispaljeni prema napadačima na mostu. Trideset sekundi kasnije, napadač u belim pantalonama je pogođen i pada na tlo. Minut kasnije neutralisan je i drugi napadač, što je izazvalo glasno odobravanje i aplauz posmatrača.

Haos nakon pucnjave

Nakon što su napadači neutralisani, nastao je potpuni haos. Uprkos upozorenjima, ljudi su počeli da trče na most. Neki od njih su napali ranjene napadače, dok je dolazilo i do međusobnih sukoba među okupljenima.