Fotograf britanskog Dejli mejla našao se licem u lice sa teroristima na plaži Bondi u Sidneju i preživeo smrtonosni haos u trenucima kada su ubijeno 12 osoba (uključujući i teroristu).

Jednog napadača ubila je policija u razmeni vatre, dok je drugog herojskim činom razoružao lokalni trgovac Ahmed al Ahmed. Drugi napadač je ranjen i odveden u pritvor, a Dejli mejl javlja da je u kritičnom stanju.

Fotograf je prelazio most u blizini Bondi Paviljona i zakoračio na Kempbel parejd kada je ugledao crni automobil kako se zaustavlja. Dvojica muškaraca iskočila su iz vozila, razvukla crnu zastavu sa belim simbolom i izvukla oružje, potom potrčali i popeli se na most.

Jedan napadač, mlađi, zauzeo je položaj na mostu i otvorio vatru, dok je stariji muškarac utrčao među okupljene. Među okupljenima su uglavnom bile porodice sa malom decom koje su slavile jevrejski praznik Hanuka na manifestaciji pod nazivom "Hanuka na moru".

Fotograf se, iako šokiran, spustio iza zida i počeo da fotografiše mlađeg napadača kako puca sa mosta. Napadači su pucali neprestano i činilo se da je trajalo oko pet minuta. Ljudi su se sakrivali iza automobila i čučali, niko nije stajao uspravno.

Fotograf je ubrzo shvatio da su napadači ciljali jevrejski festival. Mlađi napadač zasipao je mecima plažu i park gde se održavala proslava, a zatim je okrenuo oružje prema ulici. Kada je pucnjava završena, fotograf je video pet tela na tlu i nekoliko teško ranjenih.