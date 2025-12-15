Slušaj vest

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je večeras da je u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim rekao da će Pariz nastaviti da podržava Kijev u cilju postizanja čvrstog i trajnog mira.

"Francuska jeste i nastaviće da stoji uz Ukrajinu kako bi izgradila čvrst i trajan mir sposoban da garantuje bezbednost i suverenitet Ukrajine i Evrope na duži rok. Zahvaljujem se svim pregovaračima - ukrajinskim, evropskim i američkim - koji rade na ovom cilju", napisao je Makron na platformi Iks.

Francuski predsednik je rekao da upravo razgovarao sa predsednikom Zelenskim. "Amerikanci, Evropljani i Ukrajinci traže mir. Dok Rusija nastavlja svoj agresivni rat, Ukrajina ostaje čvrsta", dodao je on.

Zelenski se sa svojom delegacijom nalazi u Berlinu gde večeras i sutra kako bi pokušao da ubedi Vašington i Evropu da odbiju teritorijalne ustupke Rusiji na pregovorima za okončanje rata u Ukrajini.