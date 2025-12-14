Slušaj vest

Jedan od terorista koji su izveli oružani napad na proslavi Hanuke na plaži Bondi verovatno je Navid Akram, 24-godišnji musliman pakistanskog porekla iz Boniriga (predgrađe Sidneja), čija je kuća pretražena nakon napada.

Njegova vozačka dozvola pronađena je na mestu događaja, a prema njoj je rođen 12. avgusta 2001. godine.

Prema njegovoj Fejsbuk stranici, studirao je na Univerzitetu Central Kvinslend u Sidneju i na Univerzitetu Hamdard u Islamabadu. Pohađao je i institut Al Murad, gde je opisan kao uzoran student. Kako mediji pišu, ništa na njegovom profilu na društvenim mrežama nije ukazivalo na njegova verska ili politička uverenja.

Policija Novog Južnog Velsa zasad nije zvanično potvrdila ove informacije.

Stručnjaci kažu da je bio uvežban, ali...

Stručnjaci za oružje analizirali su oružje korišćeno u smrtonosnom napadu na plaži Bondi. Prema njihovim saznanjima, mlađi napadač, identifikovan kao Navid Akram, koristio je sportsku pušku marke Ruger sa nišanom sa crvenom tačkom. Čini se da je stariji napadač bio naoružan poluautomatskom sačmaricom, takođe opremljenom istim tipom nišana. U napadu je korišćeno i treće oružje koje još nije identifikovano, piše Skaj njuz.