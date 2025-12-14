Slušaj vest

Aleksandar Aleks Klejtman, muškarac poreklom iz Odese koji je preživeo Holokaust poginuo je danas u terorističkom napadu u Sidneju na plaži Bondaj u napadu na Jevrejsku zajednicu, štiteći sopstvenim telom suprugu.

Klejtman je tokom napada zaklonio suprugu Larisu, sa kojom je bio u braku 50 godina, a ove navode potvrdila je i njegova supruga Larisa.

Progovorila supruga

Kako je rekla, ona i njen suprug došli su iz Matravila, predgrađa Sidneja, da proslave Hanuku sa drugim Jevrejima.

- Mislim da je upucan jer se podigao da me zaštiti - rekla je.

- Aleksandar je kao dete preživeo Holokaust, ali je na kraju stradao u mirnoj Australiji. Zaklonio je suprugu od napadača naoružanih puškama - naveo je sagovornik blizak Klejtmanu.

Najmanje 12 mrtvih

Porodica Klejtmana je 1941. godine pobegla iz Odese, a detinjstvo je proveo u Kemerovskoj oblasti, nakon čega se preselio u Lavov.

Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju, Australija Foto: JEREMY PIPER/AAP

Na plaži Bondaj u Sidneju danas je u pucnjavi na pripadnike jevrejske zajednice koji su se okupili da bi proslavili praznik Hanuku, prema poslednjim podacima, poginulo najmanje 12 osoba, među kojima i jedan od dvojice napadača, dok je 29 ljudi ranjeno, preneli su ranije australijski mediji.

Sve detalje o napadu čitajte u našem blogu.

Ko je heroj koji je uspeo da napadaču otme pušku, pročitajte u poseboj vesti.

Jezivi snimak masakra pogledajte ovde.

Kurir.rs/RT/Dejli mejl

