Italijanska premijerka Đorđa Meloni opisala je danas novu strategiju nacionalne bezbednosti američkog predsednika Donalda Trampa kao "poziv na buđenje" za Evropu, istovremeno potvrđujući podršku Italije Ukrajini i pozivajući Evropljane da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

Obraćajući se na godišnjem kongresu svoje desničarske stranke Braća Italije (Fratelli d’Italia), premijerka je rekla da strategija Vašingtona potvrđuje nameru SAD da se postepeno povuku sa evropskog kontinenta.

"Amerikanci su jasnije nego ikada ranije stavili do znanja da nameravaju da se povuku sa starog kontinenta i da Evropljani treba da se organizuju da bi se branili", rekla je italijanska premijerka.

"Želimo Italiju koja je lojalna svojim partnerima, ali nikome potčinjena", dodala je premijerka.

Prema njenim rečima, Italija zbog toga podržava Ukrajinu od prvog dana i nastaviće podršku "iz osećaja pravde, ali pre svega da bi se branio italijanski nacionalni interes i bezbednost".

Đorđa Meloni je osudila oblik evropske zavisnosti od Vašingtona i odbacila sliku "beskorisne" Evrope, tvrdeći da kontinent ostaje "živa civilizacija" pozvana da brani svoju slobodu.

"Sloboda ima cenu", zaključila je ona, navodeći da više voli "skupu slobodu od naizgled udobnog potčinjavanja".

Kurir.rs/Beta

