Kremlj je danas ocenio kao "neodgovornu" izjavu generalnog sekretara NATO Marka Rutea, u kojoj poziva Alijansu da se pripremi za rat sa Rusijom, preneli su francuski mediji.

Rute je u govoru održanom u četvrtak u Berlinu, rekao da NATO treba da bude "spreman za rat prošlih generacija" i da bi zemlje Alijanse mogle da budu "sledeća meta Rusije".

Reagujući na tu izjavu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da to dolazi "od generacije koja je zaboravila kakav je zaista bio Drugi svetski rat" i dodao da Rute ne zna o čemu priča.

Rusija redovno odbacuje optužbe NATO-a i nekoliko evropskih lidera da Moskva priprema napad na državu članicu Alijanse, smatrajući takve tvrdnje kao "besmislice" i da imaju za cilj da podstaknu antiruska osećanja u Evropi.