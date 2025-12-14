Slušaj vest

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV kritikovao je danas prenatrpanost zatvora i nedovoljne programe rehabilitacije zatvorenika dok je služio posebnu misu za zatvorenike, čuvare i njihove porodice u završnom događaju vatikanske Svete godine 2025.

Vatikan je saopštio da se procenjuje da se 6.000 ljudi prijavilo za učešće u vikend hodočašću, uključujući predstavnike velikih pritvorskih ustanova u Italiji i zatvorske volontere, upravnike i zatvorske kapelane iz 90 zemalja.

Uključeno je bilo nekoliko grupa zatvorenika koji su dobili posebnu dozvolu za učešće, prema podacima italijanskog udruženja zatvorskih kapelana.

Lav XIV je u svojoj besedi priznao često loše uslove sa kojima se zatvorenici suočavaju čak i u bogatijim zemljama. Pozvao je na osećaj milosrđa i oproštaja da prevladaju za zatvorenike i one koji su odgovorni za njihovo čuvanje.

"Ovde možemo pomenuti prenatrpanost, nedovoljnu posvećenost garantovanju stabilnih obrazovnih programa za rehabilitaciju i mogućnosti za zapošljavanje", rekao je papa dodajući da su potrebni strpljenje i oproštaj.

Kao poslednji veliki događaj Jubileja 2025. godine, misa je zatvorila Svetu godinu koju je papa Franja proglasio na Badnje veče 2024. godine, a koja je imala za glavni cilj prenošenje poruke nade, posebno za one na marginama društva.

Tokom svog 12-godišnjeg pontifikata, Franja je dao prioritet služenju zatvorenicima kako bi im ponudio nadu u bolju budućnost. On je 26. decembra prošle godine otišao u rimski zatvor Rebibija i uključio zatvorenike u proslavu Jubileja.

U Italiji je prenatrpanost zatvora dugogodišnji problem koji je osudio Evropski sud za ljudska prava i humanitarne organizacije.

Italijanska grupa za zaštitu zatvorenika Antigona saopštila je da su italijanski zatvori sada preopterećeni za 135 odsto, sa više od 63.000 ljudi pritvorenih u objektima sa manje od 47.000 kreveta.

Italijanske zatvorske službe su prošle godine primile 5.837 žalbi na nehumano ili ponižavajuće postupanje, 23,4 odsto više nego prethodne godine, navela je organizacija.

Misa je bila poslednji veliki jubilarni događaj Svete 2025. godine, koju će papa zvanično zatvoriti 6. januara kada zatvori Sveta vrata bazilike Svetog Petra.