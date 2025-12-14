Slušaj vest

Kancelarija matičara u Italiji predstavlja vrata za ostvarivanje prava onih koji žive na ulici ili u nesigurnim situacijama, tako mogu imati zdravstvenu zaštitu i adresu za prepisku i informacije, a to su im i zagarantovana prava.

Na svetlost dana izašao je slučaj gde je opšina izbrisala iz registra beskućnika jer je dao adresu gde nije živeo, ali je dao adresu gde je nekada živeo i Sud je odbacio žalbu opštine i vratio ga na spisak registrovanih osoba koje žive na ulici, zato što je imao potvrdu da mu tamo stižu komunikacija i informacije, kod bivše supruge koja je bila saglasna sa tim.

U Italiji od još od 1. aprila 2024. godine, stupila na snagu nova procedura registracije beskućnika i osoba sa društveno-stambenim poteškoćama, sa takvim pravima, da ne bi bili isključeni iz zajednice i postali takozvani „nevidljivi“.

Lica koja žive i na ulici moraju da prijave neku adresu, ulicu i broj pored prvog stambenog objekta gde su se smestili, iako su na otvorenom prostoru ili u privremeno napravljenom skloništu, znači adresa ne može da bude fiktivna, i osoba uvek može da bude identifikovana. Tako su registrovane i osobe koje žive u improvizovanom smeštaju ili u noćnim skloništima, prhvatnim centrima, ili gde idu na jedan topli obrok.

Beskućnici koji ne ostaju duže na istom mestu, skitnice, takođe mogu da podnesu zahtev za registraciju, direktno matičnoj službi neke opštine sa teritorijalnom nadležnošću, bez kontaktiranja socijalnih službi.

Ako takva osoba ima emotivnu vezu sa jednom teritorijom, iako tamo ne živi, treba da bira tu adresu, gde postoji centar za koji će biti zainteresovan za socijalno-zdravstvene usluge.

U Italiji ima, po poslednjem popisu, registrovanih 96.197 beskućnika, ali se smatra da onih nepopisanih ima još oko 55.000 i u strkturama za prijem još 17.000. Najveći broj su muškrci i mnogi su stranci, 38 procenata Afrikanci, a prosečno starosno doba Italijana među njima je između 41 i 46 godina. Razlozi zašto su završili na ulici su: gubitak posla, ekstremno siromaštvo, prekid porodičnih ili bračnih odnosa, zdravstveni problemi.

U Italiji živi, svake godine registrovanih, oko 80.000 očeva koji su razvedeni, sud im je dosudio da moraju da plaćaju alimentaciju za suprugu i decu, da napuste stan i tako zapadnu u ekonomsku bedu i ostaju na ulici, ili spavaju i žive u kolima ili napuštenim kolima, koristeći jedan topli obrok ili izvesnu pomoć katoličke zajednice Karitas.