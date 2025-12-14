Slušaj vest

Saratovsku oblast Rusije, uoči ukrajinskog napada dronom u subotu uveče, pogodila je jaka snežna oluja sa udarima severozapadnog i severnog vetra brzine od 25 do 27 metara u sekundi. Putevi su bili prekriveni visokim nanosima snega, oštećene su električne mreže i stambene zgrade, neke kuće su ostale bez grejanja, a drveće je padalo na puteve zbog udara vetra.

U nedelju je guverner regiona Roman Busargin objavio štetu koju je prouzrokovala razorna oluja.

Ogromna šteta

Na svom Telegram kanalu, Busargin je izvestio da su udari vetra oštetili električnu mrežu u 205 naselja u regionu. „Zbog jakih udara vetra i pada drveća, oštećene su električne mreže u 205 naselja. Popravke se vrše 24 sata dnevno. Na terenu je 59 ekipa“, izvestio je Busargin, a prenosi EurAsia Daily.

Prema njegovim rečima, oštećeni su krovovi 14 zgrada, uključujući škole, bolnice, privatne zgrade i stambene zgrade. U Saratovu je, kako je rekao, oborena 132 stabla, koja su brzo uklonjena.

„Pored toga, delimično su oštećena 33 gasovoda i 78 dalekovoda. Što se tiče stanovništva, snabdevanje resursima je već uspostavljeno“, dodao je Busargin. Planirano je da se ključne popravke objekata završe do kraja dana, izvestio je guverner.

Evakuisana i deca

Oko 150 ljudi, uključujući 34 dece, evakuisano je sa dva puta u blizini grada Saratova, koja su bila prekrivena snegom. Vozači su se žalili da im se deca smrzavaju u automobilima. Mnoga vozila su ostala bez goriva, dok je drumski saobraćaj bio potpuno paralizovan zbog velikog broja nezgoda.

Spasioci nisu mogli brzo da se probije do svih koji su bili zaglavljeni u snegu, pa su građani sami izvlačili jedni druge iz snega i vozila, kako je izvestio Telegram kanal Readovka.