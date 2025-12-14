Jedan od terorista koji su izveli oružani napad na proslavi Hanuke na plaži Bondi verovatno je Navid Akram, 24-godišnji musliman pakistanskog porekla iz Boniriga (predgrađe Sidneja), čija je kuća pretražena nakon napada.

Njegova vozačka dozvola pronađena je na mestu događaja, a prema njoj je rođen 12. avgusta 2001. godine.

Prema njegovoj Fejsbuk stranici, studirao je na Univerzitetu Central Kvinslend u Sidneju i na Univerzitetu Hamdard u Islamabadu. Pohađao je i institut Al Murad, gde je opisan kao uzoran student. Kako mediji pišu, ništa na njegovom profilu na društvenim mrežama nije ukazivalo na njegova verska ili politička uverenja.