"BUKVALNO JE BIO LOV NA LJUDE, SRBI SU U STRAHU NAKON NAPADA" Nina za Kurir povodom horora u Sidneju: Postavlja se pitanje - ŠTA JE POLICIJA RADILA
Dr Nina Marković iz Sidneja, politikolog i potpredsednica Srpskog saveza Australije, oglasila se za Kurir povodom oružanog napada na proslavi Hanuke na plaži Bondi.
Naime, Nina živi 15 kilometara od mesta napada, a za Kurir je na samom početku opisala o kakvom festivalu je reč.
– Hanuka je stari jevrejski festival, ali taj festival organizuju ruski Jevreji. To je bilo predviđeno da se desi od 17 do 21 h, to je pored dečijeg igrališta. Oni pale prvu sveću za praznik i svako je mogao da dođe na festival. Preko 1.000 ljudi je bilo samo u tom ograđenom delu, ali je sama plaža bila prepuna, bio je lep dan. To je toliko gusto naseljen deo i uvek je pun ljudi - istakla je.
Kako je dalje opisala, minimum dva napadača su pucala sa parkinga na plažu.
- Minimum dva napadača sa puškama, oni su pucali sa parkinga na plažu, bukvalno je bio lov na ljude, došli su sa namerom da ubiju što više ljudi, pronađen je i eksploziv u automobilu koji je povezan sa napadačima. Imam poznanike koji žive tamo, a koji su izbegli za dlaku, pukom srećom jer su otišli na drugu Hanuku. Pošto su bile dve Hanuke, jedna je bila 3 km dalje. Svako ko je želeo da bude na plaži i poseti jevrejski festival je mogao biti među žrtvama. Za sada je 60 povređeno i jedno dete je poginulo – 10 godina.
- Poginulo je 16, ali to ne znači da broj žrtava neće rasti. Pucali su 10 minuta bez prestanka, nemoguće da je 16 mrtvih, to je baš mnogo pokušaja ubistava, sigurno je više žrtava. Mi smo sa velikom dozom šoka, neverice i ljutnje primili ovu vest. Odmah smo kontaktirali jevrejske zajednice izražavajući saučešće, ubijen je i jedan rabin.
- Srbi su u strahu nakon ovog napada, više niko se ne oseća bezbedno da izađe na javni prostor. Bondaj je bio mesto napada isto pre godinu dana kada je jedan čovek ubijao nožem žene i devojčice, čak je i bebu napao. Od tada radnici šoping-centara nose prsluke protiv metaka. Pre pola godine je napadnuto jevrejsko obdanište u tom kraju. Ovo je najveća tragedija do sada. Jako je teško obezbediti taj deo, dole su ljudi, gore je brdo. Opet se postavlja pitanje šta je policija radila i da li je bilo dovoljno obezbeđeno - zaključila je Nina Marković za Kurir.
Snimak rekonstrukcije 11 minuta stravičnog incidenta pogledajte u posebnoj vesti klikom ovde.
Jedan od terorista koji su izveli oružani napad na proslavi Hanuke na plaži Bondi verovatno je Navid Akram, 24-godišnji musliman pakistanskog porekla iz Boniriga (predgrađe Sidneja), čija je kuća pretražena nakon napada.
Njegova vozačka dozvola pronađena je na mestu događaja, a prema njoj je rođen 12. avgusta 2001. godine.
Prema njegovoj Fejsbuk stranici, studirao je na Univerzitetu Central Kvinslend u Sidneju i na Univerzitetu Hamdard u Islamabadu. Pohađao je i institut Al Murad, gde je opisan kao uzoran student. Kako mediji pišu, ništa na njegovom profilu na društvenim mrežama nije ukazivalo na njegova verska ili politička uverenja.
Više o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.
Kurir.rs