Dve osobe su ubijene, a devet je ranjeno u pucnjavi u zgradi za inženjering i fiziku u studentskom domu Univerziteta Braun u Providensu, u američkoj saveznoj državi Rod Ajlend, a osumnjičeni za zločin zove se Bendžamin Erikson (24), rekli su za NBC izvori upoznati sa istragom.

Zvaničnici naglašavaju da se istraga odvija brzo i da dokaze prikuplja više institucija, ali za sada ne iznose detalje koji bi mogli da ugroze postupak.

Američka policija navodi da bi se u narednim satima mogao suočiti sa optužbama.

Prema njihovim navodima, vlasti ispituju mogućnost da Erikson ima opsežnu istoriju problema sa mentalnim zdravljem. Takođe se istražuje i njegova eventualna povezanost sa Univerzitetom Braun.