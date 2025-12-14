Slušaj vest

Dve osobe su ubijene, a devet je ranjeno u pucnjavi u zgradi za inženjering i fiziku u studentskom domu Univerziteta Braun u Providensu, u američkoj saveznoj državi Rod Ajlend, a osumnjičeni za zločin zove se Bendžamin Erikson (24), rekli su za NBC izvori upoznati sa istragom.

Zvaničnici naglašavaju da se istraga odvija brzo i da dokaze prikuplja više institucija, ali za sada ne iznose detalje koji bi mogli da ugroze postupak.

Američka policija navodi da bi se u narednim satima mogao suočiti sa optužbama.

Prema njihovim navodima, vlasti ispituju mogućnost da Erikson ima opsežnu istoriju problema sa mentalnim zdravljem. Takođe se istražuje i njegova eventualna povezanost sa Univerzitetom Braun.

Planirano večerašnje paljenje božićne jelke i menore u Memorijalnom parku Lipit, povodom prve večeri Hanuke, pretvoreno je u zajedničko okupljanje u znak žalosti.

(Kurir.rs/NBC/P.V.)

