OTKRIVEN IDENTITET OSUMNJIČENOG ZA ZLOČIN NA BRAUNU: Ispituje se da li ima poveću istoriju problema sa psihom
Dve osobe su ubijene, a devet je ranjeno u pucnjavi u zgradi za inženjering i fiziku u studentskom domu Univerziteta Braun u Providensu, u američkoj saveznoj državi Rod Ajlend, a osumnjičeni za zločin zove se Bendžamin Erikson (24), rekli su za NBC izvori upoznati sa istragom.
Zvaničnici naglašavaju da se istraga odvija brzo i da dokaze prikuplja više institucija, ali za sada ne iznose detalje koji bi mogli da ugroze postupak.
Američka policija navodi da bi se u narednim satima mogao suočiti sa optužbama.
Prema njihovim navodima, vlasti ispituju mogućnost da Erikson ima opsežnu istoriju problema sa mentalnim zdravljem. Takođe se istražuje i njegova eventualna povezanost sa Univerzitetom Braun.
Planirano večerašnje paljenje božićne jelke i menore u Memorijalnom parku Lipit, povodom prve večeri Hanuke, pretvoreno je u zajedničko okupljanje u znak žalosti.
(Kurir.rs/NBC/P.V.)