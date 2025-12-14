Slušaj vest

Egipatske vlasti su danas predstavile restaurirane dve kolosalne statue istaknutog faraona u južnom gradu Luksoru, najnovije u nizu vladinih arheoloških dešavanja koji imaju za cilj privlačenje više turista u zemlju.

Džinovske statue od alabastera, poznate kao Memnonovi kolosi, ponovo su sastavljene u projektu renoviranja koji je trajao oko dve decenije. One predstavljaju Amenhotepa III, koji je vladao drevnim Egiptom pre oko 3.400 godina.

"Danas zapravo slavimo završetak i podizanje ove dve kolosalne statue", rekao je za Asošijejted pres Mohamed Ismail, generalni sekretar Vrhovnog saveta za antikvitete, pre ceremonije.

Ismail je rekao da su kolosi od velikog značaja za Luksor, grad poznat po svojim drevnim hramovima i drugim antikvitetima. Oni su takođe pokušaj da se "oživi kako bi pogrebni hram kralja Amenhotepa III izgledao pre mnogo vremena", dodao je egipatski zvaničnik.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Amenhotep III, jedan od poznatih faraona, vladao je tokom 500 godina Novog kraljevstva, što je bio najprosperitetniji period za drevni Egipat. ; Faraon, čija je mumija izložena u muzeju u Kairu, vladao je između 1390. i 1353. godine pre nove ere, mirnog perioda poznatog po prosperitetu i velikim gradnjama, uključujući njegov pogrebni hram, gde se nalaze Memnonovi kolosi, i drugi hram, Soleb u Nubiji.

Kolosi su srušeni u jakom zemljotresu oko 1200. godine pre nove ere koji je takođe uništio pogrebni hram Amenhotepa III, rekao je Ismail.

Krajem 1990-ih, egipatsko-nemačka misija, kojom je predsedavao nemački egiptolog Hurig Suruzijan (Hourig Sourouzian), počela je da radi u oblasti hrama, uključujući montažu i renoviranje kolosa.

Statue prikazuju Amenhotepa III kako sedi sa rukama naslonjenim na butine, sa licima okrenutim ka istoku, ka Nilu i izlazećem suncu. ; Statue imaju na glavi "nemes" sa dvostrukim krunama i nabranim kraljevskim kiltom, koji simbolizuje faraonovu božansku vladavinu.

Dve druge male statue na faraonovim nogama prikazuju njegovu ženu Tije.

Kolosi veličine od 14,5 metara i 13,6 metara, nalaze se iznad ulaza u kraljev hram na zapadnoj obali Nila. Veruje se da je kompleks od 35 hektara najveći i najbogatiji hram u Egiptu i obično se poredi sa hramom u Karnaku, takođe u Luksoru.

Kolosi su isklesani od egipatskog alabastera iz kamenoloma Hatnuba, u srednjem Egiptu. Bili su postavljeni na velike postolja sa natpisima koji prikazuju ime hrama, kao i kamenoloma.

Za razliku od drugih monumentalnih skulptura drevnog Egipta, kolosi su delimično sastavljeni od delova izvajanih odvojeno, koji su bili pričvršćeni u glavno monolitno alabasterno jezgro svake statue, saopštile su egipatske vlasti.

To predstavljenje u Luksoru dogodilo se samo šest nedelja nakon otvaranja dugo odlaganog Velikog egipatskog muzeja, centralnog dela vladinih nastojanja da podstakne turističku industriju zemlje i donese novac u problematičnu ekonomiju. ; Mega projekat se nalazi u blizini čuvenih piramida u Gizi i Sfinge.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Turistički sektor, koji u velikoj meri zavisi od bogatih faraonskih artefakata Egipta, bio je ugrožen tokom godina političkih previranja i nasilja nakon ustanka 2011. godine. ; Poslednjih godina, sektor je počeo da se oporavlja posle pandemije korona virusa i usred rata Rusije protiv Ukrajine - obe zemlje su glavni izvori turista koji posećuju Egipat.

"Ovo mesto će biti zanimljivo godinama koje dolaze", rekao je ministar turizma i antikviteta Šerif Fati, koji je prisustvovao ceremoniji otkrivanja. ; Rekordan broj od oko 15,7 miliona turista posetio je Egipat 2024. godine, što je doprinelo oko osam odsto bruto domaćeg proizvoda ; (BDP) zemlje, prema zvaničnim podacima.

Očekuje se da će oko 18 miliona turista posetiti zemlju ove godine, a vlasti se nadaju 30 miliona posetilaca godišnje do 2032. godine.