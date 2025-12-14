Slušaj vest

Nemačka vlada je prošle godine otkrila 32 nova slučaja korupcije, u kojima je, između ostalog, učestvovalo šest državnih službenika i tri savezna službenika!

Prema izveštaju Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, pogođeno je šest ministarstava i njima podređenih agencija. U Saveznom ministarstvu spoljnih poslova, nekoliko zaposlenih u ambasadama je otkriveno jer su primali mito prilikom izdavanja viza za Nemačku.

Jedan državni službenik u Ministarstvu finansija je navodno otkrio službene tajne u zamenu za novac. Protiv njega su pokrenuti krivični i disciplinski postupci.

Savezna policija je registrovala posebno veliki broj pokušaja podmićivanja. Pokrenuta je istraga protiv graničnog službenika zbog navodnog primanja mita tokom kontrole ulaska.

Ovi pokušaji podmićivanja nisu bili uspešni:

  • Tokom kontrole ulaska na aerodromu, stranac je pokušao da podmiti prevodioca kako bi mogao da podnese zahtev za azil.
  • Drugi putnik je ponudio službeniku na imigracionom kontrolnom punktu na aerodromu 100 evra ako ga propusti.
  • Tokom rutinske saobraćajne kontrole, pažnju je privukao vozač kome je oduzeta vozačka dozvola. Štaviše, automobil nije bio osiguran. Vozač je ponudio policajcima novac ako mu dozvole da nastavi vožnju.
  • Kradljivac električnog bicikla, koga je uhapsio savezni policajac, ponudio mu je svoj ručni sat kako bi izbegao gonjenje.
  • Tokom granične kontrole, zaustavljen je vozač koji je sakrio 100.000 evra u gotovini u torbi u prtljažniku svog automobila. Rekao je policajcima da jednostavno posegnu u torbu, uzmu malo i puste ga da nastavi put.
  • Tokom kontrole na ulazu, putnik je pokušao da prokrijumčari dva šteneta bez papira. Ponudio je policajcima 20 evra.
  • Vozača su zaustavila dva savezna policajca. Da bi izbegao proveru, pokušao je da ih podmituje zamrznutim lazanje iz prtljažnika svog automobila.

Kurir.rs/Bild

