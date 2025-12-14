Slušaj vest

Američki izaslanik Stiv Vitkof izjavio je večeras da je postignut "veliki napredak" tokom pet sati razgovora u Berlinu sa ukrajinskom delegacijom koju predvodi predsednik Volodimir Zelenski.

"Postignut je veliki napredak", napisao je Vitkof na platformi Iks posle razgovora u Berlinu usmerenih na pronalaženje diplomatskog rešenja za okončanje rata koji Rusija pokrenula u Ukrajini.

Sastanak ukrajinskog predsednika, američkog izaslanika i Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, trajao je više od pet sati i obuhvatio je "detaljne diskusije o mirovnom planu od 20 tačaka, ekonomskim programima i još mnogo toga", napisao je Vitkof i dodao da se razgovori nastavljaju sutra ujutro.

Savetnik ukrajinskog predsednika Dmitro Litvin rekao je ranije danas da su razgovori ukrajinskih i američkih zvaničnika o predlozima za rešenje rata u Ukrajini završeni večeras posle više od pet sati i trebalo bi da budu nastavljeni u ponedeljak.

Litvin je rekao da će ukrajinski predsednik komentarisati razgovore kada budu završeni.