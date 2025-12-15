Slušaj vest

Talas ukrajinskih dronova gađao je rusku prestonicu tokom noći između 14. i 15. decembra, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Napad je usledio manje od nedelju dana nakon što je Ukrajina, prema izveštajima, 10. decembra izvela masovni udar na Moskvu sa više od 30 dronova.

Ruske jedinice protivvazdušne odbrane oborile su najmanje 18 bespilotnih letelica (UAV) koje su bile na putu ka Moskvi, rekao je Sobjanin. Ekipe hitnih službi uklanjaju ostatke oborenih dronova sa mesta udara.

Nema izveštaja o žrtvama, uvedena ograničenja na aerodromima

Prema dostupnim informacijama, nema prijavljenih žrtava niti materijalne štete. Privremena ograničenja uvedena su na moskovskim aerodromima Žukovski i Domodedovo.

Prijavljene eksplozije u okolini Moskve

Stanovnici Istrinskog okruga, oko 40 kilometara zapadno od Moskve, prijavili su više od deset snažnih eksplozija, navodi ruski Telegram kanal Shot. Eksplozije su prijavljene i u Kaširi i Kolomni, u južnom delu Moskovske oblasti.

Ukrajinski udari na ciljeve u Rusiji i okupiranim teritorijama

Ukrajina redovno koristi dronove dugog dometa za napade na vojne i industrijske ciljeve u Rusiji. Ukrajinske snage su 13. decembra pogodile više objekata u Rusiji i na okupiranim teritorijama, uključujući rafineriju nafte Afipski u Krasnodarskom kraju, skladište nafte u Urjupinsku u Volgogradskoj oblasti, kao i dva skladišta goriva na Krimu.

Raniji napadi poremetili avio-saobraćaj

Prethodni napadi na Moskvu doveli su do ozbiljnih poremećaja u avio-saobraćaju, uz prizemljenje i kašnjenje stotina letova, iako su dronovi presretani od strane protivvazdušne odbrane.

Ministarstvo odbrane Rusije - oboreno 130 dronova širom zemlje

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u 7:18 časova po lokalnom vremenu da je 25 dronova oboreno iznad Moskovske oblasti, od kojih je 15 letelo ka prestonici. Ukupno je tokom noći, prema navodima ministarstva, širom Rusije presretnuto 130 dronova.

Sobjanin: Ukupno oboreno 18 dronova koji su leteli ka Moskvi

Sobjanin je u 7:41 čas saopštio da su još tri drona oborena tokom leta ka Moskvi, čime je ukupan broj oborenih letelica na tom pravcu povećan na 18.

Ukrajinski raketni napad na energetsku infrastrukturu u Belgorodu

Ukrajinski raketni napad na ruski grad Belgorod izazvao je "ozbiljnu štetu" na lokalnoj infrastrukturi, saopštio je guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov kasno uveče 14. decembra, piše Kijev independent.

- Kao rezultat bombardovanja, došlo je do ozbiljnih oštećenja inženjerske infrastrukture. Hitne i operativne službe rade na saniranju posledica - naveo je Gladkov na društvenim mrežama.

Napad na termoelektranu "Luč"

Gladkov je podelio mutnu fotografiju mesta napada, ali nije precizirao koji su objekti pogođeni. Lokalni Telegram kanali javili su o eksplozijama u termoelektrani "Luč", ključnom energetskom postrojenju u Belgorodu, koje je i ranije bilo meta ukrajinskih napada, što je tada dovodilo do masovnih nestanaka struje.

Značaj termoelektrane za grad

Termoelektrana "Luč" je gasno-turbinska toplana–elektrana koja obezbeđuje oko 10% ukupnog grejanja grada. Prema Gladkovim navodima, napad 14. decembra prouzrokovao je i određenu štetu na porodičnim kućama i stambenim zgradama u okolini. Nije bilo izveštaja o žrtvama.

Stanovnici Belgoroda takođe su prijavili prekide u snabdevanju električnom energijom nakon napada.

Belgorod je česta meta ukrajinskih udara

Smešten preko granice sa Harkovskom oblasti, Belgorod je česta meta ukrajinskih napada. Ukrajina je ranije izvodila udare na energetsku infrastrukturu u ovom regionu koristeći raketne sisteme HIMARS i višecevne raketne bacače (MLRS), kao odgovor na ruske napade na energetsku mrežu Ukrajine, što je sve više remetilo svakodnevni život stanovnika Belgoroda.