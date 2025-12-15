AMERIKA I UKRAJINA NASTAVLJAJU PREGOVORE U BERLINU! Zelenski ima važan zahtev, evo šta traži! Vitkof tvrdi: "Napravljen je progres u razgovorima"
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskizavršio je sastanak sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušneromu Berlinu 14. decembra, dok se razgovori o finalizaciji mirovnog plana za okončanje rata nastavljaju.
Poseta je deo obnovljenih diplomatskih napora nakon što su SAD podržale mirovni plan u 28 tačaka, koji su mnogi ocenili kao pokušaj da se Ukrajina faktički primora na kapitulaciju u ratu sa Rusijom. Nakon konsultacija sa ukrajinskim i evropskim predstavnicima, predlog je smanjen na 20 tačaka.
Razgovori se nastavljaju 15. decembra
Razgovori, koji su 14. decembra trajali više od pet sati, biće nastavljeni ujutru 15. decembra, saopštio je Kabinet predsednika Ukrajine za javni servis Suspilne.
U saopštenju koje je preneo Vitkof, američki specijalni izaslanik naveo je da je tokom sastanka ostvaren "značajan napredak", ali bez iznošenja dodatnih detalja.
Zelenski traži bezbednosne garancije
Uoči sastanka, Zelenski je naglasio da Ukrajina u okviru mirovnog sporazuma traži bezbednosne garancije nalik onima koje pruža NATO, kako bi se "sprečila buduća ruska agresija", budući da se punopravnom članstvu Ukrajine u NATO-u protive SAD i neki drugi partneri.
SAD razmatraju garancije uz odobrenje Kongresa
Prema pisanju Axiosa, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, administracija Donalda Trampa mogla bi da ponudi slične bezbednosne garancije nalik onima koje pruža NATO uz odobrenje Kongresa.
- Želimo da Ukrajincima damo bezbednosnu garanciju koja s jedne strane neće biti blanko ček, ali će s druge strane biti dovoljno snažna. Spremni smo da je pošaljemo Kongresu na glasanje - rekao je zvaničnik za Axios.
Kako SAD i deo evropskih partnera ne podržavaju članstvo Ukrajine u NATO-u, Kijev umesto toga traži bilateralne bezbednosne garancije "nalik Članu 5" od SAD, evropskih zemalja i drugih partnera.
- I to je već kompromis sa naše strane - rekao je Zelenski, dodajući da američke garancije moraju biti potvrđene u Kongresu SAD.
Nema direktnog dijaloga između Kijeva i Moskve
Prema rečima Zelenskog, Ukrajina ne vodi "direktan dijalog sa ruskom stranom", već se stavovi Moskve prenose preko SAD.
Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da Moskva još nije razmotrila ukrajinske i evropske izmene mirovnog plana, ali je dodao da one 2verovatno neće biti konstruktivne" i da će im se Rusija "oštro usprotiviti", posebno kada je reč o teritorijalnim pitanjima.
Kremlj zahteva da Ukrajina ustupi celu Donjecku oblast, uključujući i teritorije koje ruske snage nisu uspele da osvoje, kao ključni uslov za bilo kakav mirovni sporazum.
Zelenski - prekid vatre po principu "gde stojimo, tu stojimo"
Govoreći o Donbasu, Zelenski je rekao da bi jedina pravedna opcija bila prekid vatre zasnovan na principu "gde stojimo, tu stojimo", dok bi se teritorijalna pitanja kasnije rešavala diplomatskim putem.
Demilitarizovana ili slobodna ekonomska zona pod znakom pitanja
Svaki predlog o "slobodnoj ekonomskoj zoni" ili "demilitarizovanoj zoni" - ideju koju podržavaju SAD - bio bi pravedan jedino ako bi obe strane simetrično povukle svoje snage, dodao je Zelenski, ocenivši da je to "pitanje koje trenutno nema odgovor".
Podrška evropskih lidera Ukrajini
Dok Kijev nastavlja da traži podršku evropskih lidera, francuski predsednik Emanuel Makron razgovarao je telefonom sa Zelenskim.
- Francuska jeste i ostaće uz Ukrajinu kako bi se izgradio snažan i trajan mir - mir koji može da garantuje bezbednost i suverenitet Ukrajine i Evrope na duži rok - poručio je Makron.
Prema pisanju "Volstrit žornala", Makron, britanski premijer Kir Starmeri nemački kancelar Fridrih Merc prisustvovaće sastancima sa Vitkofom zakazanim za 14. i 15. decembar.
"Neće biti plana koji će svima odgovarati"
- Neće biti plana koji će se svima dopasti - rekao je Zelenski, naglasivši da mirovni predlog mora biti pravedan, efikasan i takav da spreči Moskvu da ponovo pokrene agresiju protiv Ukrajine.
