"Neće biti plana koji će svima odgovarati"

"Neće biti plana koji će svima odgovarati"

Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskizavršio je sastanak sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušneromu Berlinu 14. decembra, dok se razgovori o finalizaciji mirovnog plana za okončanje rata nastavljaju.

Poseta je deo obnovljenih diplomatskih napora nakon što su SAD podržale mirovni plan u 28 tačaka, koji su mnogi ocenili kao pokušaj da se Ukrajina faktički primora na kapitulaciju u ratu sa Rusijom. Nakon konsultacija sa ukrajinskim i evropskim predstavnicima, predlog je smanjen na 20 tačaka.

1/4 Vidi galeriju Sastanak u Berlinu. Zelenski se sastao sa Vitkofom i Kušnerom, ali i sa evropskim liderima Mercom, Makronom i Starmerom. Nastavljaju se pregovori o Ukrajini. Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Christoph Soeder/DPA

Razgovori se nastavljaju 15. decembra

Razgovori, koji su 14. decembra trajali više od pet sati, biće nastavljeni ujutru 15. decembra, saopštio je Kabinet predsednika Ukrajine za javni servis Suspilne.

U saopštenju koje je preneo Vitkof, američki specijalni izaslanik naveo je da je tokom sastanka ostvaren "značajan napredak", ali bez iznošenja dodatnih detalja.

Zelenski traži bezbednosne garancije

Uoči sastanka, Zelenski je naglasio da Ukrajina u okviru mirovnog sporazuma traži bezbednosne garancije nalik onima koje pruža NATO, kako bi se "sprečila buduća ruska agresija", budući da se punopravnom članstvu Ukrajine u NATO-u protive SAD i neki drugi partneri.

1/5 Vidi galeriju Zelenski, Starmer, Merc i Makron na sastanku u Londonu Foto: Tolga Akmen/EPA, ADRIAN DENNIS / POOL/AFP POOL, Tolga Akmen/EPA, EPA Tolga Akmen

SAD razmatraju garancije uz odobrenje Kongresa

Prema pisanju Axiosa, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, administracija Donalda Trampa mogla bi da ponudi slične bezbednosne garancije nalik onima koje pruža NATO uz odobrenje Kongresa.

- Želimo da Ukrajincima damo bezbednosnu garanciju koja s jedne strane neće biti blanko ček, ali će s druge strane biti dovoljno snažna. Spremni smo da je pošaljemo Kongresu na glasanje - rekao je zvaničnik za Axios.

Kako SAD i deo evropskih partnera ne podržavaju članstvo Ukrajine u NATO-u, Kijev umesto toga traži bilateralne bezbednosne garancije "nalik Članu 5" od SAD, evropskih zemalja i drugih partnera.

- I to je već kompromis sa naše strane - rekao je Zelenski, dodajući da američke garancije moraju biti potvrđene u Kongresu SAD.

1/5 Vidi galeriju Stiv Vitkof, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Foto: AP Evelyn Hockstein, EPA Shawn Thew

Nema direktnog dijaloga između Kijeva i Moskve

Prema rečima Zelenskog, Ukrajina ne vodi "direktan dijalog sa ruskom stranom", već se stavovi Moskve prenose preko SAD.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da Moskva još nije razmotrila ukrajinske i evropske izmene mirovnog plana, ali je dodao da one 2verovatno neće biti konstruktivne" i da će im se Rusija "oštro usprotiviti", posebno kada je reč o teritorijalnim pitanjima.

Kremlj zahteva da Ukrajina ustupi celu Donjecku oblast, uključujući i teritorije koje ruske snage nisu uspele da osvoje, kao ključni uslov za bilo kakav mirovni sporazum.

1/7 Vidi galeriju Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP

Zelenski - prekid vatre po principu "gde stojimo, tu stojimo"

Govoreći o Donbasu, Zelenski je rekao da bi jedina pravedna opcija bila prekid vatre zasnovan na principu "gde stojimo, tu stojimo", dok bi se teritorijalna pitanja kasnije rešavala diplomatskim putem.

Demilitarizovana ili slobodna ekonomska zona pod znakom pitanja

Svaki predlog o "slobodnoj ekonomskoj zoni" ili "demilitarizovanoj zoni" - ideju koju podržavaju SAD - bio bi pravedan jedino ako bi obe strane simetrično povukle svoje snage, dodao je Zelenski, ocenivši da je to "pitanje koje trenutno nema odgovor".

1/12 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Podrška evropskih lidera Ukrajini

Dok Kijev nastavlja da traži podršku evropskih lidera, francuski predsednik Emanuel Makron razgovarao je telefonom sa Zelenskim.

- Francuska jeste i ostaće uz Ukrajinu kako bi se izgradio snažan i trajan mir - mir koji može da garantuje bezbednost i suverenitet Ukrajine i Evrope na duži rok - poručio je Makron.

Prema pisanju "Volstrit žornala", Makron, britanski premijer Kir Starmeri nemački kancelar Fridrih Merc prisustvovaće sastancima sa Vitkofom zakazanim za 14. i 15. decembar.

1/20 Vidi galeriju Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

"Neće biti plana koji će svima odgovarati"