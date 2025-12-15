Slušaj vest

Nakon nezapamćenog terorističkog napada na plaži Bondi u Sidneju, broj mrtvih i dalje raste.

Scene haosa i panike potresaju svet, a kakva je situacija na ulicama Australije otkrio je psiholog Slobodan Bećo za Kurir televiziju:

Slobodan Benđo Foto: Kurir Televizija

Pretpostavlja se da je postojao i treći napadač

- Konačan broj žrtava još nije jasan. Radi se o dvojici napadača, mada policija još istražuje i pretpostavlja da je možda postojao i treći napadač. Policija je odmah saopštila da se radi o aktu terorizma. Premijer Australije je takođe ovaj događaj nazvao terorističkim aktom antisemitizma. On je rekao da čitava nacija čvrsto stoji uz jevrejsku zajednicu - kaže Bećo i doaje:

- Oblast oko Bondi plaže, uglavnom je naseljena jevrejskom populacijom koja se doselila iz Sovjetskog Saveza. Oni su tu naseljeni i tu održavaju svoje festivale. Trenutno se u Australiji često dešavaju napadi na jevrejske institucije i škole. Sve je to povezano sa ratom u Gazi, koji se na neki način odražava i ovde, na ovom petom kontinentu.

Policija Novog Južnog Velsa saopštila je da je improvizovana eksplozivna naprava pronađena u automobilu jednog od napadača koji je preminuo.

1/21 Vidi galeriju Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju u Australiji. Ima mrtvih i ranjenih. Pucnjava se dogodila tokom obeležavanja jevrejskog praznika Hanuke. Foto: screenshot X

- Australijska nacija je potresena, svi smo potreseni ovim događajem, jer je većina nas došla ovde zbog nekog boljeg i mirnijeg života. Međutim, ispostavilo se da terorizam nema granice i da može da vreba svuda. Sada se uglavnom traži odgovornost, odnosno ko je odgovoran. Traži se odgovornost u političkom sistemu, policiji i drugim institucijama. Ono što se može videti iz medija jeste da dosta ljudi govori o nekontrolisanoj imigraciji, odnosno da ima mnogo ljudi koji dolaze u Australiju bez adekvatne bezbednosne provere - kaže Bećo i dodaje:

- Tu se trenutno traži krivac za ovakve događaje, ko je taj i ko je odgovoran. Načelnik australijske službe bezbednosti izjavio je da postoje velike šanse da se ovakvi teroristički napadi ponove. Oni trenutno procenjuju kolika je ta mogućnost i prate sva sumnjiva lica.

Ahmed al Ahmedu (43), vlasnik prodavnice voća i povrća u Saderlendu, južno od Sidneja, ranjen je čak dva puta u pokušaju da neutrališe teroriste

Foto: Mark Baker/AP

- Čovek je oteo napadaču pušku, bio je teško ranjen i razoružao ga, što ukazuje na to da napadači nisu bili profesionalci. Napad se desio u večernjim satima, ljudi su za to saznali nešto kasnije. Ljudi ne izlaze na ulice i prate preko medija uglavnom šta se dešava. Policija i državni vrh su veoma brzo zauzeli stav da se radi o terorističkom napadu - rekao je Bećo i zaključio:

- U prethodnim slučajevima često se to tumačilo kao delo psihički poremećene osobe i slično, ali u ovom slučaju su odmah izašli sa jasnim stavom. Očigledno je da se radi o terorističkom napadu, jer ako pogledamo koja je grupa bila cilj i kako je napad izvršen, sama definicija terorizma se u ovom slučaju može primeniti.

"GRAĐANI SIDNEJA NE IZLAZE IZ KUĆA, POSTOJI RIZIK OD PONOVLJAVLJANJA TERORIZMA!" Oglasio se Srbin iz Australije Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.