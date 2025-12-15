Slušaj vest

Na snimku se divi muškarac bez majice kako pretrčava betonski most gde je policija ubila jednog, a uhapsila drugog napadača, a zatim snažno gazi po glavi jednog od napadača.

- Prokleto kopile - viknuo je čovek pre nego što je šutnuo jednog napadača. Policija ga je potom odgurnula.

Sudeći po snimku, on je šutirao 50-godišnjeg napadača, oca 24-godišnjeg Navida Akrama koji je takođe učestvovao u masakru.

Oca je upucala policija i preminuo je na licu mesta, dok je njegov sin ranjen i priveden.

Najmanje 15 ljudi je ubijeno kada su dvojica terorista otvorila vatru na ljude koji su slavili Hanuku na popularnoj plaži u Sidneju.

Skoro 40 ljudi je takođe ranjeno, a broj žrtava bi mogao da nastavi da raste, upozorile su vlasti.

Naoružani ljudi su uspeli da neometano pucaju oko 10 minuta, prema rečima svedoka.

Navida je konačno neutralisao hrabri prolaznik koji ga je oborio.

Pre nego što je policija stigla, viđeni su i drugi prolaznici kako žure ka mostu i prilaze telu starijeg napadača.

Navodno je Navid molio policiju da ga ne upuca kada je konačno sateran u ćošak.

1/9 Vidi galeriju Pucnjava u Sidneju, dan posle. Tuga i bol u Australiji posle terorističkog napada u kojem je ubijeno 15, a ranjeno više od 40 ljudi. Otac i sin poreklom iz Pakistana počinili masakr tokom proslave prvog dana jevrejskog praznika Hanuka na plaži Bondi. Meta napada bili su Jevreji. Foto: Screenshot, EPA/STEVEN MARKHAM, BIANCA DE MARCHI/AAP, DEAN LEWINS/AAP, BIANCA DE MARCHI/AAP, Mark Baker/AP

Osumnjičeni su, izgleda, koristili sačmarice tokom masakra.

Eksploziv je pronađen u njihovom automobilu.

Jedan ubica bio je na listi Australijske bezbednosno-obaveštajne organizacije, ali nije smatran "neposrednom pretnjom".