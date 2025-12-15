Slušaj vest

Ranjene su 42 osobe. Među stradalima i povređenima u Sidneju nema srpskih državljana, izjavio je ambasador Srbije u Australiji Rade Stefanović. A prema najnovijim informacijama, mlađi napadač posedovao je člansku kartu lovačkog društva "Zastava" koji drže Srbi.

Naime, nakon što je izvršen teroristički napad u Sidneju, vozačka dozvola osumnjičenog Navida Akrama (24) pronađena je na mestu događaja, a prema podacima, rođen je 12. avgusta 2001. godine.

1/9 Vidi galeriju Pucnjava u Sidneju, dan posle. Tuga i bol u Australiji posle terorističkog napada u kojem je ubijeno 15, a ranjeno više od 40 ljudi. Otac i sin poreklom iz Pakistana počinili masakr tokom proslave prvog dana jevrejskog praznika Hanuka na plaži Bondi. Meta napada bili su Jevreji. Foto: Screenshot, EPA/STEVEN MARKHAM, BIANCA DE MARCHI/AAP, DEAN LEWINS/AAP, BIANCA DE MARCHI/AAP, Mark Baker/AP

Ispod vozačke videla se i članska karta lovačkog kluba iz Novog Južnog Velsa, ("Zastava Hunting Association"), čiji su vlasnici Srbi. Osim što rekreativno love, u ovom udruženju okuplja se deo srpske zajednice u Sidneju, organizuju žurke i druženja.

Ispod vozačke Navida Akrama se vidi članska karta udruženja Foto: Društvene Mreže

Vanja Kužet, predsednik lovačkog udruženja "Zastava" iz Sidneja, u izjavi potvrđuje da je mlađi napadač, Navid Akram, posedovao njihovu člansku kartu.

Imao člansku kartu, ali dozvolu izdavala policija

- Taj čovek nije dolazio kod nas više od pet godina, ne sećam se, niti pamtim lice. Imao je našu člansku kartu, ali mi ne izdajemo dozvole za oružje. Dozvola se dobija preko policije, mi nismo ovlašćena lica, mi samo sprovodimo trening. Mi ga tretiramo kao bilo kog klijenta - objašnjava predsednik lovačkog kluba "Zastava".

Kako ističe, njega je već kontaktirala federalna policija Australije.

1/38 Vidi galeriju Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju, Australija Foto: JEREMY PIPER/AAP

- Kod nas je dolazio tada na trening, u pitanju je safety trening (obuka o bezbednosti), odnosno kako se lovi u Novom Južnom Velsu. Sprovodimo lov na jelene, divlje svinje, koze. Mi niti podržavamo, niti asociramo na ovakve zločine i užasno je šta se dogodilo - kaže Vanja Kužet.

Inače, lovački klub "Zastava" nalazi se na oko 50 km od mesta pucnjave u Sidneju, u australijskoj saveznoj državi Novi Južni Vels.

- Mi smo ujedno i lovačko udruženje, ali i zajednica Srba u ovom delu Australije, samo u Sidneju ima oko 42.000 Srba. Okupljamo se, družimo - navodi predsednik lovačkog društva, a što se inače može videti na njihovim profilima na društvenim mrežama.

Ko je terorista iz Sidneja

Prema Fejsbuk stranici osumnjičenog Navida Akrama, studirao je na Univerzitetu Central Kvinslend u Sidneju i na Univerzitetu Hamdard u Islamabadu. Pohađao je i institut Al Murad.

1/21 Vidi galeriju Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju u Australiji. Ima mrtvih i ranjenih. Pucnjava se dogodila tokom obeležavanja jevrejskog praznika Hanuke. Foto: screenshot X

Kako mediji pišu, ništa na njegovom profilu na društvenim mrežama nije ukazivalo na njegova verska ili politička uverenja.

Policija Novog Južnog Velsa zasad nije zvanično potvrdila ove informacije.

Stručnjaci za naoružanje analizirali su sredstva korišćena u smrtonosnom napadu na plaži Bondi. Prema njihovim saznanjima, mlađi napadač, koristio je sportsku pušku marke Ruger sa nišanom sa crvenom tačkom.

Navid Akram Foto: Printskrin

Čini se da je stariji napadač Sadžid, inače otac Navida Akrama, bio naoružan poluautomatskom sačmaricom, takođe opremljenom istim tipom nišana. U napadu je korišćeno i treće oružje koje još nije identifikovano, piše "Skaj njuz".

Sportska puška koju je koristio jedan od napadača pogodnija je za gađanje na većim udaljenostima, a stručnjaci su primetili i da nišan na njoj nije bio podešen.