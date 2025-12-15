Slušaj vest

Avion An-22 se srušio u ruskom Furmanovskom okrugu blizu rezervoara Uvodskoje.

Snimak prikazuje avion kako brzo gubi visinu pre nego što se raspao u vazduhu.

Avion je bio na redovnom letu nakon održavanja. Letelice su bazirane na vojnom aerodromu Ivanovo-Severni. Izvori koje citira ruski medij Komersant rekli su da je An-22 bio u upotrebi više od 50 godina i da je bio u funkciji nakon rutinskog održavanja.

Prema izvorima, ovo je bio poslednji An-22 koji je još uvek u upotrebi u Rusiji.

An-22 Antej je sovjetski vojno-transportni avion razvijen u Kijevu 1960-ih. Prvi put je poleteo 27. februara 1965. Serijska proizvodnja je počela 1966. godine, a operativna služba 1969. godine.

U to vreme, An-22 je bio najveći turboelisni avion na svetu. Avion može da nosi do 80 tona korisnog tereta, sa maksimalnom težinom pri poletanju od oko 250 tona.

Pokreću ga četiri turboelisna motora NK-12MA, od kojih svaki generiše približno 15.000 konjskih snaga. An-22 je bio pionirski superteški transportni avion koji je otvorio put većim modelima kao što su An-124 Ruslan i An-225 Mrija.

(Kurir.rs/Večernji list)

Ne propustitePlanetaSNAŽNE EKSPLOZIJE U MOSKVI I BELGORODU! Ukrajina izvela masovni napad tokom noći, PVO imao pune ruke posla, uvedene mere na aerodromima! (FOTO/VIDEO)
Belgorod
PlanetaAMERIKA I UKRAJINA NASTAVLJAJU PREGOVORE U BERLINU! Zelenski ima važan zahtev, evo šta traži! Vitkof tvrdi: "Napravljen je progres u razgovorima"
Stiv Vitkof Džared Kušner Volodimir Zelenski
Planeta"TVRDNJE RUTEA O NAPADU SU BESMISLICA, ON NE ZNA O ČEMU PRIČA": Kremlj odgovorio genseku NATO i podsetio na Drugi svetski rat
putin-nato.jpg
PlanetaŠIROM TURSKE SE OTVARAJU DŽINOVSKE VRTAČE: Ljudi veruju da je reč o ispunjenju BIBLIJSKOG PROROČANSTVA, a evo šta kažu naučnici - "ovo je VELIKI PROBLEM" (FOTO)
profimedia-1058102284.jpg