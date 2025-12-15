Slušaj vest

Ahmed Al Ahmed, čovek koji je oteo pištolj od naoružanog napadača tokom australijskog napada, nije bio jedini civil koji je herojski reagovao u jučerašnjem teorirstičkom napadu u Sidneju u kome je život izgubilo najmanje 16,a povređeno najmanje 42 osobe. Snimci sa plaže Bondi prikazuju drugog čoveka kako trči ka pucnjavi dok policija pokušava da obuzda situaciju. Čovek je sada identifikovan kao izbeglica sa Bliskog istoka i otac dvoje dece.

Njegova advokatica, Alison Batison, potvrdila je za CNN da je čovek, koji je nedokumentovani imigrant u Australiji, svesno rizikovao svoj život da bi pomogao policiji i sprečio dalje žrtve.

„Znao je da mora da ode tamo“

Batison je objasnila da je njen klijent, koga je nazivala inicijalima „AB“, stigao na plažu Bondi taksijem i odmah reagovao kada je čuo pucnje. Njegova trudna supruga i dvoje dece su australijski državljani. „On dolazi iz zemlje u kojoj znate kada se čuje pucanj“, rekla je Batison. „Jednostavno je znao da mora da trči tamo da bi pomogao da se to zaustavi.“

Video koji je postao viralan na društvenim mrežama prikazuje jednog od napadača, Navida Akrama, kako puca sa mosta pre nego što je upucan i pao na zemlju. Ubrzo nakon toga, AB, obučen u crno, vidi se kako prilazi oborenom napadaču sa podignutim rukama.

Drama na mostu

Prema rečima advokata, AB se sklonio iza bora sa detektivom, čekajući pravi trenutak. „Probio se do stepenica i kada je napadač pao, potrčao je uz stepenice“, dodala je. „Napadač je i dalje držao pištolj i šutnuo ga je.“

Približavajući se naoružanom muškarcu, AB je ušao direktno u liniju policijske vatre. „Šutnuo je pištolj i nastala je zabuna jer su ljudi mislili da je on napadač i policija ga je upucala“, rekla je Batison. Situacija se smirila tek kada je detektiv potrčao prema policajcima i viknuo: „Ne, on je sa mnom.“

