Slušaj vest

Emotivne poslednje reči (pre pucnjave) hrabrog trgovca Ahmeda al Ahmeda koji je razoružao jednog od napadača na plaži Bondisada su obelodanjene, uz fotografije heroja kako se oporavlja u bolnici.

"Idem da umrem, recite mojoj porodici da sam hteo da spasem ljude"

Ahmed al Ahmed (43) rekao je svom rođaku Jozaju Alkanju da "ide u smrt" pre nego što je hrabro oteo pušku iz ruku jednog od napadača u pucnjavi u kojoj je ubijeno 15 ljudi.

1/21 Vidi galeriju Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju u Australiji. Ima mrtvih i ranjenih. Pucnjava se dogodila tokom obeležavanja jevrejskog praznika Hanuke. Foto: screenshot X

Trenutno je podvrgnut operaciji kako bi mu se uklonili metke iz ramena, zadobijene tokom njegovog izuzetnog podviga.

Stranica GoFundMe pokrenula je akciju u čast Ahmedovog herojskog dela i već je prikupila preko milion dolara, uključujući donaciju od 100.000 dolara američkog milijardera Bila Akmana.

1/17 Vidi galeriju Entoni Albaneze, premijer Australije osudio napad u Sidneju u kojem je ubijeno najmanje 12 osoba, a ranjeno više od 60. On je najavio borbu protiv terorizma. Foto: DEAN LEWINS/AAP, Lukas Coch/AAP

Snimci herojske intervencije

Alkanj je za "Sidnej Herald" rekao da mu je rođak pre nego što je potrčao prema napadaču rekao: "Idem da umrem, molim te, obiđi moju porodicu i reci im da sam otišao da spasem ljudske živote."

Dramatični snimci sa više od 20 miliona pregleda prikazuju Ahmeda kako se prikrada napadaču iza parkiranih automobila, neprimećen. Terorista Sadžid Akram (50) puca po žrtvama dok ga Ahmed brzo razoružava i obara na zemlju.

1/9 Vidi galeriju Pucnjava u Sidneju, dan posle. Tuga i bol u Australiji posle terorističkog napada u kojem je ubijeno 15, a ranjeno više od 40 ljudi. Otac i sin poreklom iz Pakistana počinili masakr tokom proslave prvog dana jevrejskog praznika Hanuka na plaži Bondi. Meta napada bili su Jevreji. Foto: Screenshot, EPA/STEVEN MARKHAM, BIANCA DE MARCHI/AAP, DEAN LEWINS/AAP, BIANCA DE MARCHI/AAP, Mark Baker/AP

Izjava oca: "Moj sin je heroj, ima impuls da štiti ljude"

Naved Akram (24), drugi napadač, ranio je Ahmeda na obližnjem mostu, pucavši mu u ruke i ramena. Ahmedov otac, Mohamed Fateh al Ahmed, rekao je za "ABC Australia" da njegov sin ima "impuls da štiti ljude", navodeći da je ranije služio u policiji.

- Moj sin je heroj, služio je u policiji i centralnim snagama bezbednosti i ima impuls da štiti ljude. Kada je video ljude na zemlji i krv svuda, njegova savest i duša su ga naterali da skoči na jednog od terorista i oduzme mu oružje. Osećam ponos i čast, jer je moj sin heroj Australije - rekao je otac.

1/6 Vidi galeriju Kuća teroriste iz Sidneja Foto: realestate.com.au

Majka ponosna na sina

Ahmed je u bolnici sa mecima u ruci i ramenu, ali u "dobrom raspoloženju". Njegova majka, Malakeh Hasan al Ahmed, rekla je da je ponosna na sina i opisala ga kao "dobročinitelja".

Još jedan rođak rekao je da Ahmed nema prethodnog iskustva sa vatrenim oružjem, ali da je "100% heroj".

Premijer Novog Južnog Velsa posetio heroja Ahmeda u bolnici

Premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins pohvalio je herojski čin koji je primorao napadače da se povuku.

- Najneverovatniji prizor koji sam ikada video. Čovek prilazi napadaču koji je pucao na ljude i sam ga razoružava, rizikujući svoj život da spasi živote mnogih drugih ljudi. To je pravo herojstvo, i ne sumnjam da su mnogi ljudi večeras živi zahvaljujući njegovoj hrabrosti.

1/7 Vidi galeriju Odavanje počasti žrtvama terorističkog napada u Sidneju Foto: BIANCA DE MARCHI/AAP

Premijer Novog Južnog Velsa posetio je junaka Ahmeda u bolnici.

Ubijeno 16 ljudi

Policija je potvrdila da je poginulo 16 osoba, uključujući desetogodišnju devojčicu. Među poginulima su preživeli iz Holokausta, rabini i stranci.

Preživeli iz Holokausta Aleks Klejtman i Tibor Vajcman poginuli su pokušavajući da zaštite svoje supruge, a ubijen je i francuski državljanin Dan Elkajam.

Reakcije i odavanje počasti

Napad se dogodio tokom proslave Hanuke. Danas ljudi masovno pale sveće i polažu cveće na improvizovanom memorijalu na paviljonu Bondi, uz istaknute izraelske i australijske zastave, dok policija i privatna jevrejska bezbednosna služba patroliraju.

Premijer Australije Entoni Albaneze nazvao je napad "činom čistog zla, antisemitizma i terorizma" i izrazio solidarnost sa jevrejskom zajednicom.