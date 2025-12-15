Slušaj vest

Svinjske glave bačene su na muslimanske grobove na zapadnom sidnejskom groblju, u činu odmazde nakon terorističkog napada na plaži Bondi u Australiji.

Istaknuti muslimanski pogrebnik Ahmad Hraiči osudio je ovaj postupak na groblju Narelan u Kamdenu, kao besmislen i pun mržnje.

"Ko god da je ovo uradio - niste dokazali ništa osim mržnje. Vi niste rešenje ni za jedan problem - vi ste deo problema", rekao je on.

"Ovo je čista glupost. Ne postiže se ništa", dodao je on, prenosi Dejli mejl.

"Ovi ljudi u tim grobovima su bili mrtvi mnogo pre onoga što se dogodilo juče. Oni nemaju nikakve veze sa aktuelnim događajima. Grobovi su mesta odmora, dostojanstva i poštovanja - za sve vere i celo čovečanstvo", naglasio je Hraiči.

"Ako želite mir, ovo nije put. Ako želite pravdu, ovo nije put. Sve što radite jeste da pokazujete nedostatak čovečnosti", zaključio je.

Neće se obaviti pogrebni obred za ubijenog napadača sa Bondi plaže

Istovremeno, muslimanski lideri u Sidneju izjavili su da neće obaviti pogrebne obrede ili primiti tela napadača s Bondi plaže, Navida Akrama (24) i njegovog oca, Sadžida Akrama (50).

Njih dvojica su, podsetimo, ubili najmanje 16 osoba na ondi plaži koja jr bila prepuna zbog obeležavanja jevrejskog praznika Hanuka.

Policija je potvrdila da je 14 ljudi poginulo na licu mesta, a još dve su preminule tokom noći u bolnici. Žrtve su bile stare od 10 do 87 godina.

Navid Akram, kog je policija upucala, nalazi se u bolnici pod policijskom zaštitom, a njegov otac je upucan na licu mesta.

Istaknuti islamski vođa Sidneja, dr Džamal ​​Rifi, rekao je da muslimanska zajednica ne smatra da su strelci pripadnici islama.

"Ono što su uradili niko od nas ne odobrava i to je ubijanje nevinih civila. Znamo da je to stih u našoj knjizi, ubijanje nevinog civila isto što i ubijanje celog čovečanstva", rekao je on.

Dr Rifi je rekao da je zajednica reagovala na isti način nakon opsade Lindt kafića 2014. godine, koja je rezultirala smrću tri osobe, uključujući i napadača.

"Kada je počinilac umro, pitali su nas da li želimo da primimo njegovo telo", rekao je dr Rifi. "Odbili smo da primimo njegovo telo i uzdržali smo se od održavanja obreda za sahranu. I uradili bismo potpuno isto sa ovim ljudima", istakao je on.

Stanovnici Sidneja odaju poštu stradalima na plaži Bondi

U terorističkom napadu koji se juče dogodio na plaži Bondi u Sidneju tokom proslave jevrejskog praznika Hanuka, stradalo je najmanje 16 osoba, ranjeno 42. Kod plaže se danas okupljaju ljudi koji polažu cveće i odaju poštu stradalima.

Ahmed al Ahmed, čovek koji je oteo pištolj od naoružanog napadača tokom australijskog napada, nije bio jedini civil koji je herojski reagovao u jučerašnjem napadu.

Snimci sa plaže Bondi prikazuju drugog čoveka kako trči ka pucnjavi dok policija pokušava da obuzda situaciju. Čovek je sada identifikovan kao izbeglica sa Bliskog istoka i otac dvoje dece.

Drama na mostu

Prema rečima advokata, AB se sklonio iza bora sa detektivom, čekajući pravi trenutak. „Probio se do stepenica i kada je napadač pao, potrčao je uz stepenice“, dodala je. „Napadač je i dalje držao pištolj i šutnuo ga je.“