"GUTA NOVAC I BUDUĆNOST EU" Slovački premijer napravio SKANDALOZNO poređenje, žestoko opleo po Ukrajini!
Slovački premijer Robert Fico uporedio je Ukrajinu sa crnom rupom koja guta novac i budućnost Evropske unije.
"Ukrajina je crna rupa koja rasipa milijarde evra, racionalno ekonomsko razmišljanje i održivu budućnost Evropske unije", napisao je Fico na svojoj Fejsbuk stranici.
U novembru je Fico doveo u pitanje koliko je evropskog novca poslatog Ukrajini ukradeno, kao i potrebu za daljom finansijskom pomoći Kijevu.
Fico je inače u petak ponovio da, na samitu Evropske unije, neće podržati ništa vezano za vojne izdatke Kijeva, čak i ako bi morao tamo da sedi do Nove godine.
Premijer Slovačke juče je izjavio da će nastaviti da se zalaže za obnavljanje odnosa sa Rusijom.
"Ja sam među onima koji su pozivali i nastaviće da pozivaju na obnavljanje odnosa. Zamoliću ministra spoljnih poslova da u što kraćem roku obnovi rad komisija koje naše zemlje imaju u oblasti ekonomske saradnje", istakao je premijer Slovačke u emisiji "Dijalozi subotom".
On je takođe nazvao apsurdnom ideju da se Slovačkoj zabrani kupovina gasa iz Rusije, i dodao, da to nije pitanje politike ili ideologije, već geografska realnost.
(Kurir.rs/RTBalkan/Prenela: M. V.)