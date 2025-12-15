Slušaj vest

Slovački premijer Robert Fico uporedio je Ukrajinu sa crnom rupom koja guta novac i budućnost Evropske unije.

"Ukrajina je crna rupa koja rasipa milijarde evra, racionalno ekonomsko razmišljanje i održivu budućnost Evropske unije", napisao je Fico na svojoj Fejsbuk stranici.

U novembru je Fico doveo u pitanje koliko je evropskog novca poslatog Ukrajini ukradeno, kao i potrebu za daljom finansijskom pomoći Kijevu.

Fico je inače u petak ponovio da, na samitu Evropske unije, neće podržati ništa vezano za vojne izdatke Kijeva, čak i ako bi morao tamo da sedi do Nove godine.

Putin i Fico Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin

Premijer Slovačke juče je izjavio da će nastaviti da se zalaže za obnavljanje odnosa sa Rusijom.

"Ja sam među onima koji su pozivali i nastaviće da pozivaju na obnavljanje odnosa. Zamoliću ministra spoljnih poslova da u što kraćem roku obnovi rad komisija koje naše zemlje imaju u oblasti ekonomske saradnje", istakao je premijer Slovačke u emisiji "Dijalozi subotom".

On je takođe nazvao apsurdnom ideju da se Slovačkoj zabrani kupovina gasa iz Rusije, i dodao, da to nije pitanje politike ili ideologije, već geografska realnost.

(Kurir.rs/RTBalkan/Prenela: M. V.)

