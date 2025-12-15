Slušaj vest

Bivši sirijski lider Bašar al Asad i njegova porodica, prema navodima, žive u Rubljovki, elitnom moskovskom predgrađu poznatom po tome što u njemu stanuju pripadnici ruske političke i poslovne elite.

Asad pokušava da se vrati medicini

Godinu dana nakon bekstva iz Sirije, posle sloma njegove vlasti, bivši predsednik Bašar al Asad pokušava da se vrati svojoj nekadašnjoj profesiji – oftalmologiji, navodi se u opširnom izveštaju lista "Gardijan".

Pozivajući se na izvore bliske porodici, list piše da Asad i njegovi najbliži vode uglavnom povučen život u Moskvi, a povremeno borave i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Izvor blizak porodici rekao je da Asad ponovo uči oftalmologiju i ruski jezik, obnavljajući medicinsku karijeru koju je imao u Damasku pre početka građanskog rata u Siriji.

- Uči ruski i obnavlja znanje iz oftalmologije - rekao je porodični prijatelj koji je ostao u kontaktu s njima.

- To je oblast koju voli. Jasno je da mu novac nije potreban. Čak i pre rata u Siriji redovno je radio kao oftalmolog u Damasku.

Sagovornik je naveo da bi bogata moskovska elita jednog dana mogla da postane njegova klijentela.

Život u Rubljovki i potpuna izolacija

Prema izveštaju, porodica Asad živi u Rubljovki, luksuznom predgrađu Moskve u kojem, kako se navodi, boravi i bivši ukrajinski predsednik Viktor Janukovič, koji je pobegao iz Kijeva 2014. godine.

Uprkos udobnom okruženju, članovi porodice su u velikoj meri odsečeni od sirijskih i ruskih elitnih krugova u kojima su se ranije kretali.

- Asad ima veoma malo kontakata sa spoljnim svetom, ako ih uopšte ima - rekao je porodični prijatelj.

- U kontaktu je samo sa nekolicinom ljudi koji su bili s njim u palati, poput Mansura Azama i Jasera Ibrahima - naveo je, misleći na bivšeg ministra i bliskog Asadovog saradnika.

Izvor blizak Kremlju rekao je "Gardijanu" da je Asad postao "nebitan" za ruskog predsednika Vladimira Putina i političku elitu Rusije.

- Putin nema strpljenja za lidere koji su izgubili kontrolu nad vlašću - rekao je izvor.

- Asad se više ne doživljava kao uticajan, pa čak ni kao zanimljiv gost za večeru.

Bekstvo iz Damaska i napuštanje od strane saveznika

Asad je pobegao iz Damaska sa sinovima u ranim jutarnjim satima 8. decembra 2024. godine, dok su sirijski pobunjenici napredovali ka prestonici sa severa i juga. Uz pratnju ruskih vojnika, prebačeni su u vazduhoplovnu bazu Hmejmim, odakle su avionom napustili zemlju.

Asad, prema navodima, nije upozorio širu porodicu niti bliske saveznike unutar vlasti na predstojeći kolaps, ostavljajući ih da se sami snađu.

Prijatelj Mahera al Asada, Bašarovog brata i visoki vojni oficir, rekao je da je Maher u poslednjim danima više puta pokušavao da ga dobije telefonom.

- Maher je danima zvao Bašara, ali se ovaj nije javljao - rekao je sagovornik.

- Ostao je u palati do poslednjeg trenutka. Pobunjenici su zatekli još topao žar u njegovoj luli. Maher je, a ne Bašar, pomagao drugima da pobegnu. Bašar je brinuo samo o sebi.

Haos u bazi Hmejmim

Eli Hatab, advokat Rifata al Asada, Bašarovog strica, opisao je panične pozive klijenata koji nisu znali kako da pobegnu iz Sirijenakon predsednikovog odlaska. Kada su stigli do baze Hmejmim, rekao je, ruski vojnici ih nisu razumeli.

- Rekli su vojnicima da su članovi porodice Asad, ali vojnici nisu govorili ni engleski ni arapski - rekao je Hatab.

- Njih osmoro je moralo da spava u automobilima ispred baze. Tek nakon intervencije visokog ruskog zvaničnika, uspeli su da otputuju u Oman.

Asma al Asad i lečenje u Moskvi

U mesecima nakon bekstva, Asad nije privlačio mnogo pažnje bivših saveznika. Rođaci su se okupili u Moskvi kako bi pružili podršku Asmi Asad, bivšoj prvoj dami, rođenoj u Velikoj Britaniji, koja se godinama borila sa leukemijom i lečila se u Moskvi još pre pada režima.

Izvor upoznat sa njenim zdravstvenim stanjem rekao je da se oporavila nakon eksperimentalnog tretmana sprovedenog pod nadzorom ruskih bezbednosnih službi.

Zabrana javnih nastupa

Godinu dana nakon što je Ahmed al Šara postao novi lider Sirije, Asad sada navodno želi da se ponovo obrati javnosti. Planirao je intervjue za rusku televiziju RT i jedan popularni desničarski američki podkast, ali čeka odobrenje ruskih vlasti.

Prema "Gardijanu", Rusija mu je zabranila bilo kakve javne nastupe.

U retkom intervjuu iz novembra, ruski ambasador u Iraku Alperus Kotrašev potvrdio je ta ograničenja.

- Asadu je dozvoljeno da živi ovde, ali mu nije dozvoljeno da se bavi političkom aktivnošću - rekao je ambasador.

- Da li ste išta čuli od njega? Niste, jer mu to nije dozvoljeno, ali je bezbedan i živi ovde.

Deca Asadovih u novoj realnosti

Dok Asad ćuti, njegova deca nastavljaju život u potpuno drugačijim okolnostima.

- Prilično su zbunjeni, i dalje pomalo u šoku - rekao je porodični prijatelj koji se ove godine sreo sa nekima od njih.

- Tek se navikavaju na život bez statusa prve porodice.

Jedino javno pojavljivanje članova porodice Asad od pada režima - bez Bašara - bilo je 30. juna na ceremoniji dodele diploma ćerki Zein, koja je diplomirala međunarodne odnose na prestižnom moskovskom univerzitetu MGIMO.

Na fotografiji objavljenoj na zvaničnom sajtu MGIMO-a vidi se 22-godišnja Zein sa ostalim diplomcima, dok snimci pokazuju Asmu Asad i sinove Hafeza (24) i Karima (21) u publici. Prema rečima kolega, porodica Asad nije ostala da se fotografiše nakon ceremonije.

Nestanak Hafeza al Asada i luksuzni život

Hafez al Asad, koji je nekada bio pripreman kao mogući naslednik, nestao je iz javnosti nakon što je u februaru objavio video na Telegramu u kojem je izneo svoju verziju bekstva porodice iz Damaska.

Negirao je da su napustili saveznike i tvrdio da je Moskva naredila njihov odlazak iz Sirije.

Nakon što su Sirijci identifikovali njegovu lokaciju u Moskvi, Hafez je ugasio većinu naloga na društvenim mrežama, a kasnije otvorio nove pod pseudonimom preuzetim iz američke dečje serije o disleksičnom detektivu.

Prema izvorima bliskim porodici, Asma Asad i deca veliki deo vremena provode u kupovini, opremajući svoj dom u Rusiji luksuznom robom.

Curenja informacija iz Rusije ukazuju da Zein redovno kupuje firmiranu odeću, registrovana je u luksuznom salonu za manikir i ima članstvo u ekskluzivnoj teretani u Moskvi.

Deca često putuju u Ujedinjene Arapske Emirate, a Asma Asad im se pridružila bar na jednom putovanju.