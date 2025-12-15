TEŠKA ZARAZA NA BALKANU, BIBLIJSKA BOLEST U KOMŠILUKU: Još dve osobe u bolnici, poznato gde su "pokupile" opaku smrtonosnu infekciju!
Rumunija je saopštila da jepronašla dve maserke sa leprom u banji u severozapadnom gradu Klužu, što su prvi potvrđeni slučajevi bolesti u toj državi Evropske unije u više od 40 godina.
Još dve osobe su testirane, a dva potvrđena slučaja - oba državljani Indonezije starosti 21 i 25 godina - su na lečenju, dodalo je ministarstvo zdravlja.
Ministar zdravlja Aleksandru Rogobete rekao je da gosti u banji ne treba da brinu, jer je za prenos bolesti potrebno duže izlaganje.
"Zdravstvene vlasti nastavljaju da prate sve ljude koji su bili u direktnom kontaktu sa obolelima. Dve sestre kojima je prošle nedelje dijagnostikovana guba i dalje su hospitalizovane u Infektivnoj bolnici u Klužu", naveli su nadležni.
Izdat nalog da još dvoje zaposlenih dođu na testiranja
Nadležni su u petak potvrdili da su obolele radnice koje rade u salonu za masažu, te da je nakon toga izdat nalog da još dvoje zaposlenih dođu u bolnicu na testiranja.
"Moraće da se podvrgnu lečenju tokom dužeg vremenskog perioda i ostaju hospitalizovane radi medicinskog nadzora", navode nadležni.
Kako pišu rumunski mediji, u subotu su još dve koleginice zaraženih stigle u Infektivnu bolnicu u Klužu, nakon što su bile u kontaktu sa dve sestre. One će danas biti podvrgnute medicinskim testovima, a kasnije će biti moguće tačno utvrditi da li su i one obolele od ove bolesti ili ne.
"Ono što je sigurno jeste da nemaju simptome", kažu lekari.
Zarazile se na Baliju
Mediji navode da su sve četiri žene iz Azije, i da su zaposlene u istom SPA centru u Klužu. Dve sestre su se zarazile ovom bolešću na jesen, kada su otišle na odmor na Bali, gde su posetile majku, koja je bolovala od lepre.
U međuvremenu, epidemiološka istraga je proširena i obuhvata mušterije koje su nedavno posetile salon za masažu. Vlasti kažu da se situacija prati svakodnevno i da je, u ovom trenutku, rizik za opštu populaciju veoma nizak.
