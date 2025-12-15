Slušaj vest

Rumunija je saopštila da jepronašla dve maserke sa leprom u banji u severozapadnom gradu Klužu, što su prvi potvrđeni slučajevi bolesti u toj državi Evropske unije u više od 40 godina.

Još dve osobe su testirane, a dva potvrđena slučaja - oba državljani Indonezije starosti 21 i 25 godina - su na lečenju, dodalo je ministarstvo zdravlja.

Ministar zdravlja Aleksandru Rogobete rekao je da gosti u banji ne treba da brinu, jer je za prenos bolesti potrebno duže izlaganje.

"Zdravstvene vlasti nastavljaju da prate sve ljude koji su bili u direktnom kontaktu sa obolelima. Dve sestre kojima je prošle nedelje dijagnostikovana guba i dalje su hospitalizovane u Infektivnoj bolnici u Klužu", naveli su nadležni.

Izdat nalog da još dvoje zaposlenih dođu na testiranja

Nadležni su u petak potvrdili da su obolele radnice koje rade u salonu za masažu, te da je nakon toga izdat nalog da još dvoje zaposlenih dođu u bolnicu na testiranja.

"Moraće da se podvrgnu lečenju tokom dužeg vremenskog perioda i ostaju hospitalizovane radi medicinskog nadzora", navode nadležni.

Kako pišu rumunski mediji, u subotu su još dve koleginice zaraženih stigle u Infektivnu bolnicu u Klužu, nakon što su bile u kontaktu sa dve sestre. One će danas biti podvrgnute medicinskim testovima, a kasnije će biti moguće tačno utvrditi da li su i one obolele od ove bolesti ili ne.

"Ono što je sigurno jeste da nemaju simptome", kažu lekari.

Zarazile se na Baliju

Mediji navode da su sve četiri žene iz Azije, i da su zaposlene u istom SPA centru u Klužu. Dve sestre su se zarazile ovom bolešću na jesen, kada su otišle na odmor na Bali, gde su posetile majku, koja je bolovala od lepre.