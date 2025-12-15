Slušaj vest

To tvrde analitičari američkog tink-tenka Institut za proučavanje rata.

Analitičari napominju da će napori Rusije da pokrene bitku za "Pojas tvrđava", glavnu utvrđenu odbrambenu liniju koju je Ukrajina uspostavila u Donjeckoj oblasti još 2014. godine, verovatno dodatno iscrpeti njihove resurse.

Ukrajinski vojni posmatrač Konstantin Mašovec procenio je da bi napadi na uporišta "Pojasa tvrđava" u Slavjansku i Kramatorsku zahtevali od ruske vojne komande da u potpunosti mobiliše trupe i materijale iz Zapadnog, Južnog i Centralnog odbrambenog okruga.

Ruske snage neće moći da "odvuku pažnju" na druge pravce, kao što su Veliki Burluk u Harkovskoj oblasti ili Orehovo u Zaporoškoj oblasti.

Mašovec je dodao da će strateški izazovi Moskve, kao što su njena ratna ekonomija i odbrambeno-industrijska baza, takođe negativno uticati na sposobnost Rusije da generiše dovoljno snaga i materijala za višestruke ofanzive.

- Rusija će verovatno morati da koncentriše još više snaga i da smanji brojnost na drugim sektorima fronta kako bi iskoristila taktičke dobitke oko Guljaj-Polja ili pokušala da zauzme ostatak Donjecke oblasti - tvrde analitičari.

Institut veruje da će ruske snage verovatno nastaviti da imaju poteškoća u održavanju željenih višestrukih ofanzivnih operacija Kremlja u različitim operativnim pravcima zbog dugoročnih troškova materijalnih i ljudskih resursa za takve operacije.

Napominje se da su ruski predsednik Vladimir Putin i ruski vojni zvaničnici poslednjih nedelja intenzivirali preuveličane tvrdnje o napretku duž linije fronta, fokusirajući se posebno na pravce Vovčanska, Kupjanska, Siverska, Pokrovsko-Mirnogradska i Guljaj-Polj.

Napominje se da će Rusija morati da generiše i koncentriše znatno više ljudskih i materijalnih resursa u svakom od ovih područja kako bi postigla opipljive operativne efekte. Ili će okupatori morati selektivno da daju prioritet ofanzivnim naporima u jednoj zoni fronta, što će se sprovoditi na račun informativnih operacija Kremlja usmerenih na lažno prikazivanje ruskih trupa kao onih koje neizbežno urušavaju celu liniju fronta.

Podsećanja radi, jedna od ključnih prepreka mogućem mirnom rešavanju rata ostaje zahtev Kremlja da se Rusiji preda onaj deo Donjecke oblasti koji je još uvek pod ukrajinskom kontrolom. Kijev kategorično odbacuje takvu ideju, budući da se ne radi samo o dobro utvrđenim teritorijama, već i o riziku da se one pretvore u odskočnu dasku za buduće napade duboko u zemlju.