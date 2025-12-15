Slušaj vest

U Australiji su zastave spuštene na pola koplja. Najmanje 16 osoba je ubijeno kada su dva napadača juče pucala na plaži Bondi u Sidneju.

Izmena zakona

Povređeno je 38 ljudi, a jedan napadač je ubijen, dok je drugi sa teškim povredama uhapšen. Ovim povodom, za jutarnji program Kurir televizije, direktno iz Sidneja, javila se Nina Marković, politikolog.

- Australija je u nelagodnom osećaju, niko nije osećao da će Bonde plaža, porodični događaj, za vreme Hanuke, gde su svi građani mogli da prisustvuju, biti meta napada. Jedan od napadača je imao licencu srpskog streljaškog kluba u Sidneju. Udruženje srpskog saveza Australije, gde sam potpredsednica i osnivač, je upozoravalo na pojačani terorizam i vrlo očigledni antisemitizam, radikalnu desnicu, neonacisti su marširali slobodno pred parlamentom - započela je Marković, pa nastavila:

- Zakoni definitivno kaskanju za dešavanjima u društvu. Očekuje se promena Zakona o uvozu oružja, samo će državljani Australije imati pristup jer otac napadača nije bio državljanin, a imao je oružje kod sebe i licencu duže od 10 godina, dok je sin bio državljanin. To će stupiti tek od februara, pa se ništa ne očekuje konkretno do tada. Ovo je prvi put da je planiran napad na jevrejsku zajednicu - ističe Marković.

Cilj napada

Prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije je analizirao ovaj napad i to što je premijer Izraela Benjamin Natanjahu optužio ovaj antisemitski čin.

- Mislim da će biti osvete, govore da je ovo povezano sa Avganistanom. Ovo je prva refleksija svih dešavanja u Gazi, a smatram da će biti sve više sličnih terorističkih akcija poput ove u svetu. Ovakvu spremnost u pucanju ne može neko dobiti preko noći - rekao je Miletić.

Aleksandar Mihailović, pukovnik u penziji, je u studiju Kurira analizirao ovaj napad, nadovezući se na reči prof. dr Miletića.

- Moramo da bude spremni, moraju da se pojačaju bezenodost i kontorola. Ovo nije samo antisemitizam, kako je Natanjahu rekao, već je ovo pre svega odgovor na njegovo ponašanje u vreme mira koji se gradi. Kada je pokrenut taj dogovor i konačno bio definisan, ubijeno je 350 Palestinaca, a preko 1.000 ranjeno. Kako je moguće da tokom ovakvih praznika, neko ko je strani državljanin unese vatreno oružje, bez ikakve kontrole. Ovo je trebao da bude praznik svetlosti, ali se pretvorio u mrak i tamu - rekao je Mihailović.

Politikolog Vladimir Kljajić je za naš jutarnji program komentarisao kako dodatno zaštiti jevrejsku zajednicu.

- Službe bezbednosti moraju da rade dosta ozbiljnije. Australija je imala teroristički napad 1996. kada je 35 ljudi izgubilo život, a taj terorista sada služi 35 doživotnih kazni. Tada su uveli zakon koji ograničava posedovanje automatskog oružja, odnosno onemogućio da iko od civila ima pristup takvom naoružanju - kaže Kljajić.

Prof. dr Dejan Miletić se osvrnuo na rat u Ukrajini i to što se u Berlinu nastavljaju razgovori o mirovnom sporazumu.

- Ne znam koliko su iskreni u Evropi, niti sam siguran da Ukrajina zaista želi da prihvati promenu granica ili da žele da uđu u još jedan sporazum bez jasnih bezbednosnih garancija. To je više fingiranje i pokušaj da se kroz razgovore zadrže polja koja su neprihvatljiva za Rusiju i da se loptica prebaci na drugu stranu. Ne verujem da će se ovde napraviti specijalni proboj, ali će doći do prilagođavanja - govori Miletić.

