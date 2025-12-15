Slušaj vest

Najmanje 17 osoba je poginulo, a 20 je povređeno nakon što je školski autobus, u kojem su bila deca i odrasli, sleteo sa litice na severu Kolumbije.

U objavi na mreži Iks u nedelju, guverner pokrajine Antiokija, Andres Hulijan, rekao je da je autobus putovao iz karipskog grada Tolu ka Medeljinu posle školskog izleta i da je prevozio učenike srednje škole Liseo Antiokenjo.

Foto: Printscreen

Učenici su slavili maturu na plaži, dodao je guverner u nedelju uveče. "Ovo su veoma teške vesti za celu zajednicu", rekao je on.

Nesreća se dogodila oko 5.40 ujutru na putu koji povezuje Remedios i Saragosu, u oblasti El Čispero, prenosi list Kolombijano.

Prema prvim izveštajima, vozilo koje je prevozilo 45 putnika survalo se oko 80 metara niz provaliju, iz razloga koji se još istražuju.

Škola je saopštila da izlet nije bio zvanična školska aktivnost, već da su ga organizovali sami učenici. Među poginulima je i vozač autobusa.

Autobus se u trenutku nesreće vraćao sa karipske obale ka Medeljinu.