"O teritoriji može da odluči ukrajinski narod na referendumu"

"O teritoriji može da odluči ukrajinski narod na referendumu"

Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se 15. decembra u Berlinusa američkim izaslanicima kako bi nastavio razgovore o planu za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, rekao je izvor blizak Kabinetu predsednika za Kijev independent.

Sastanak je bio nastavak razgovora koje je Zelenski dan ranije vodio sa specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom i savetnikom američkog predsednika Donalda Trampa.

Pregovori završeni bez dogovora o teritoriji

Izvor je potvrdio oko sat i po kasnije da su razgovori završeni, bez daljih pregovora između Ukrajine i SAD planiranih za danas. Detalji za sada nisu objavljeni.

Prema neimenovanom zvaničniku koji je govorio za AFP, dve strane nisu postigle dogovor o teritorijalnim pitanjima, pošto SAD nastavljaju da vrše pritisak na Kijev da Rusiji ustupi čitave oblasti Donjecka i Luganska.

1/4 Vidi galeriju Sastanak u Berlinu. Zelenski se sastao sa Vitkofom i Kušnerom, ali i sa evropskim liderima Mercom, Makronom i Starmerom. Nastavljaju se pregovori o Ukrajini. Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Christoph Soeder/DPA

Susret sa nemačkim zvaničnicima

Posle sastanka sa američkim izaslanicima, Zelenskog je primio nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer u predsedničkoj rezidenciji u dvorcu Belvi, prenosi Suspilne.

1/5 Vidi galeriju Zelenski, Starmer, Merc i Makron na sastanku u Londonu Foto: Tolga Akmen/EPA, ADRIAN DENNIS / POOL/AFP POOL, Tolga Akmen/EPA, EPA Tolga Akmen

Teški pregovori i pritisak Vašingtona

Iako je Vitkof rekao da je tokom početnih razgovora 14. decembra ostvaren "veliki napredak", neimenovani izvor "Volstrit žornala" opisao je petočasovni sastanak u nedelju kao težak, navodeći da Vašington deluje nespremno na kompromis dok insistira na postizanju dogovora do kraja godine.

Pregovori su deo obnovljenih diplomatskih napora nakon što je Vašington podržao mirovni plan od 28 tačaka, koji bi Ukrajini nametnuo veoma teške uslove. Nakon konsultacija sa ukrajinskim i evropskim predstavnicima, predlog je smanjen na 20 tačaka.

1/7 Vidi galeriju Volodimir Zelenski i Emanuel Makron u Jelisejskoj palati Foto: TERESA SUAREZ/EPA

Zelenski: O teritoriji odlučuje narod

Uoči sastanka u Berlinu, Zelenski je odbacio ideju, koju podržavaju SAD, da se ukrajinske snage povuku iz predložene "demilitarizovane zone" u Donbasu.

Suočen sa pritiskom SAD da napravi teritorijalne ustupke na istoku zemlje, Zelenski je rekao da o takvim pitanjima treba da odluči ukrajinski narod, eventualno putem referenduma.

1/6 Vidi galeriju Volodimir Zelenski i Kir Starmer u Londonu Foto: Kin Cheung/AP

Bezbednosne garancije kao ključni uslov

Zelenski je naglasio da svaki mirovni sporazum mora biti zasnovan na čvrstim bezbednosnim garancijama, sličnim onima iz Člana 5 NATO-a, iako se SAD i drugi saveznici protive punopravnom članstvu Ukrajine u Alijansi.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da zabrana ulaska Ukrajine u NATO ostaje "kamen-temeljac" ruskih zahteva u mogućem mirovnom sporazumu.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Javno mnjenje i novi diplomatski susreti

Nedavno istraživanje pokazalo je da bi oko 75 odsto Ukrajinaca odbacilo mirovni sporazum koji ne bi uključivao bezbednosne garancije i koji bi podrazumevao povlačenje Ukrajine iz Donbasa.

Očekuje se da se Zelenski kasnije tokom dana sastane sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom. Oko 19 časova po lokalnom vremenu, Zelenski će razgovarati i sa liderima Ujedinjenog Kraljevstva, Evropske unije i NATO-a, rekao je izvor za Kijev independent.

1/7 Vidi galeriju Volodimir Zelenski i Fridrih Merc Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Nesuglasice sa Trampovom administracijom

Donald Tramp je izrazio frustraciju zbog Zelenskog, pošto su Ukrajina i njeni evropski saveznici odbacili početni američki mirovni plan od 28 tačaka, koji odražava neke od maksimalističkih zahteva Moskve.

Kijev i evropski partneri sastavili su revidirani predlog i prošle nedelje ga dostavili Vašingtonu, ali SAD se još nisu zvanično izjasnile.

Kremlj je već poručio da je malo verovatno da će revizije Ukrajine i Evrope biti konstruktivne i da će ih Rusija verovatno dočekati sa "oštrim prigovorima".

1/7 Vidi galeriju Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP

Sastanak sa finskim predsednikom

Uoči druge runde razgovora, Zelenski se sastao i sa finskim predsednikom Aleksandrom Stubom, koji je neočekivano doputovao u Berlin i prema navodima, takođe se sastao sa Vitkofom i Kušnerom.

Stub često učestvuje u mirovnim pregovorima o Ukrajini, delom i zbog svojih bliskih kontakata sa Trampom.