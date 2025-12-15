Slušaj vest

Venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačadozadobila je prelom pršljena nakon što je pobegla iz Venecuele ribarskim brodom.

Dobitnica Nobelove nagrade za mir je, kako se navodi, zadobila povredu prošlog ponedeljka tokom rizičnog morskog prelaska do Norveške.

Ovo dolazi dan nakon što je gospođa Mačado izrazila podršku kampanji pritiska Vašingtona protiv predsednika Nikolasa Madura.

Dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado stigla je u Oslo usred noći u četvrtak, rekao je šef Nobelovog odbora, nakon što nije uspela da stigne u norveški glavni grad na vreme kako bi primila svoju nagradu na svečanosti održanoj nekoliko sati ranije.

Nagradu preuzela njena ćerka

58-godišnja inženjerka tajno je napustila Venecuelu i krenula u Oslo prkoseći decenijskoj zabrani putovanja koju su nametnule vlasti u njenoj zemlji i nakon što se više od godinu dana skrivala.

- Mogu da potvrdim da je Marija Korina Mačado stigla u Oslo - rekao je Jorgen Vatne Fridnes okupljenima u predvorju Grand Hotela, gde tradicionalno odsedaju dobitnici Nobelove nagrade.

- Na putu je ka ovamo, ali će odmah ići da se nađe sa svojom porodicom. Vidimo se sutra.

Njena ćerka, Ana Korina Sosa Mačado, primila je Nobelovu nagradu u njeno ime i u njeno ime održala govor u kojem je rekla da demokratije moraju da budu spremne da se bore za slobodu kako bi preživele.

Govoreći o pokojnom predsedniku Ugu Čavezu, koji je izabran 1999. i bio na vlasti do svoje smrti 2013., rekla je: "Kada je za predsednika izabran vođa vojnog udara protiv demokratije, mnogi su mislili da harizma može da zameni vladavinu prava".

- Režim je od 1999. bio posvećen demontiranju naše demokratije - uverena je Mačado.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro, na vlasti je od 2013. i tvrdi da američki predsednik Donald Tramp pokušava da ga svrgne kako bi dobio pristup ogromnim venecuelskim rezervama nafte i da će se građani i oružane snage Venecuele odupreti svakom takvom pokušaju. Kada je Mačado u oktobru osvojila Nobelovu nagradu za mir, delom ju je posvetila Trampu, koji je i sam rekao da zaslužuje tu čast.

Povezala se s jastrebovima bliskim Trampu koji tvrde da je Maduro povezan s kriminalnim bandama koje predstavljaju direktnu pretnju američkoj nacionalnoj bezbednosti, uprkos sumnjama koje je izrazila američka obaveštajna zajednica.

Nije uspela da stigne u Oslo na vreme

Mačado je u utorak napustila Venecuelu brodom i otputovala na karipsko ostrvo Kurasao, odakle je privatnim avionom otišla za Norvešku, prema osobi upoznatoj s tim pitanjem.