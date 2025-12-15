Veliki požar izbio je u fabrici za proizvodnju svinjskih čvaraka, a gusti oblaci dima kuljaju iz zgrade, a oko 50 vatrogasaca sinoć je gasilo požar u fabrici u Volsolu u Engleskoj , u oblasti zapadni Midlands.

"Poziv smo primili u 19.20 zbog dojave o dimu u tom području. Kada smo potvrdili da je požar u toku, poslato je sedam vozila, a ubrzo je njihov broj povećan na 10. Na licu mesta imali smo i druga vozila, uključujući Komandno-kontrolni centar i dve hidraulične platforme. Na terenu je oko 50 vatrogasaca i pripadnika službe, a naš cilj je bio da sprečimo širenje požara i zadržimo ga unutar jedne zgrade".