IZBIO VELIKI POŽAR U FABRICI ČVARAKA! Oko 50 vatrogasaca gasilo vatru u Volsolu (VIDEO)
Veliki požar izbio je u fabrici za proizvodnju svinjskih čvaraka, a gusti oblaci dima kuljaju iz zgrade, a oko 50 vatrogasaca sinoć je gasilo požar u fabrici u Volsolu u Engleskoj, u oblasti zapadni Midlands.
Veruje se da je požar izbio u fabrici "Dži Simons i sinovi", koja proizvodi svinjske čvarke. Portparol vatrogasne službe izjavio je:
"Poziv smo primili u 19.20 zbog dojave o dimu u tom području. Kada smo potvrdili da je požar u toku, poslato je sedam vozila, a ubrzo je njihov broj povećan na 10. Na licu mesta imali smo i druga vozila, uključujući Komandno-kontrolni centar i dve hidraulične platforme. Na terenu je oko 50 vatrogasaca i pripadnika službe, a naš cilj je bio da sprečimo širenje požara i zadržimo ga unutar jedne zgrade".
Radnici fabrike su evakuisani, dok su hitne službe radile na gašenju požara.
Prema dostupnim informacijama, niko nije povređen.
(Kurir.rs/Sun/P.V.)