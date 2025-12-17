Slušaj vest

Iranska valuta rijal danas je ponovo opala na novi rekordni minimum od 1.3 miliona rijala za jedan američki dolar.

Brza devalvacija pojačava inflaciju, povećavajući cene hrane i drugih potrepština, što je trend koji bi mogao biti pojačan promenom cene benzina uvedenom poslednjih dana.

Pad rijala dolazi u trenutku kada se čini da su napori za oživljavanje pregovora između Vašingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu zastali, dok neizvesnost i dalje postoji zbog rizika od obnavljanja sukoba Irana i Izraela.

Iranska ekonomija je godinama pod međunarodnim sankcijama, posebno nakon što je predsendik SAD Donald Tramp jednostrano povukao Vašuington iz nuklearnog sporazuma Teherana sa svetskim silama 2018. godine.

Taj sporazum potpisan je 2015. godine i on je ograničio zalihe uranijuma u ​​Iranu u zamenu za ublažavanje sankcija, a tada je jedan dolar vredeo oko 32.000 rijala.

Trampova kampanja "maksimalnog pritiska"

Nakon što se Tramp vratio u Belu kuću u januaru, njegova administracija je obnovila kampanju "maksimalnog pritiska", proširujući sankcije koje su usmerene na iranski finansijski sektor i izvoz energije.

Vašington je ponovo progonio firme koje su uključene u trgovinu iranskom sirovom naftom, uključujući prodaju sa popustom kupcima u Kini.

Dalji pritisak usledio je krajem septembra, kada su Ujedinjene nacije ponovo uvele sankcije Iranu vezane za nuklearni program.

Te mere su još jednom zamrzle iransku imovinu u inostranstvu i obustavile transakcije oružja sa Teheranom.